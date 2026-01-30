Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra camion e automedica: morti 2 sanitari e una paziente in dialisi

Incidente oggi sulla alermo-Agrigento tra un camion e un’automedica: 3 morti. Le vittime sono un paziente dializzato e due soccorritori che viaggiavano a bordo della vettura.

Drammatico incidente oggi sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un'automedica. Pesante il bilancio, che è di tre morti. Le vittime sono un paziente dializzato, una donna di 95 anni e due soccorritori che viaggiavano a bordo della vettura.

L'impatto, per cause ancora in via di accertamento, è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Lercara Friddi, i carabinieri e i sanitari del 118, che sono al lavoro per effettuare i rilievi del caso e mettere in sicurezza la zona. Il traffico sulla statale è bloccato. Il percorso alternativo prevede l’attraversamento della strada provinciale 77 con rientro allo svincolo di Bolognetta (al km 239,350).

In aggiornamento.