Chi era Simone La Torre, il 23enne ucciso dall’elica del motore di un gommone a Mondello: oggi i funerali
Si chiamava Simone La Torre il giovane di 23 anni morto sabato 9 agosto dopo essere caduto in mare ed essere rimasto ferito dall'elica del motore del gommone su cui si trovava insieme ad alcuni amici al largo di Mondello, a Palermo.
I ragazzi che erano con lui sul natante hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo. Sul posto sono intervenute la Polizia, la Guardia di finanza e la Capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118.
Le sue condizioni erano tuttavia apparse fin da subito disperate, avendo perso molto sangue. Il natante è stato sequestrato e sull'incidente la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
Sul corpo del ragazzo, residente a Monreale, nella frazione di Aquino, gli inquirenti non hanno disposto l'autopsia, dopo l'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale.
La salma, che fino a poche ore fa era custodita all'Istituto di Medicina legale del Policlinico, è stata restituita alla famiglia e oggi, lunedì 11 agosto, alle ore 15.00 saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Teresa a Monreale.
Chi lo conosceva ricorda Simone come un "gigante buono", sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri. Il ragazzo si era diplomato all'Ipsia Enrico Medi a Palermo e lavorava come meccanico.
Il padre del 23enne, Tony, ha un'impresa edile mentre la mamma, Giusy, fa la casalinga. Simone lascia anche un fratello e una sorella.
"Apprendere della tragica morte di un alunno di 23 anni è un dolore che squarcia – ha detto Rosi La Mantia, insegnante di Simone – Una famiglia per bene che mi ha affidato anche la figlia. Èun onore quando i genitori ci affidano due figli, il loro bene più prezioso".
Tantissimi i post di cordoglio sui social di amici e conoscenti. "Veglia sulla tua famiglia e tutte le persone che ti vogliono bene", scrive un utente; "Ciao Simo, vola più in alto che puoi", commenta un altro.
E ancora: "Fai buon viaggio, amico mio"; "Come si fa accettare tutto ciò, come? Condoglianze alla famiglia, che la terra ti sia lieve, Simo".