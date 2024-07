video suggerito

Chi era Nilde Iotti, ex presidente della Camera dei Deputati: l'impegno in politica e l'amore per Togliatti Chi era Nilde Iotti, la prima donna della politica italiana a ricoprire il ruolo di presidente della Camera dei Deputati. Nella sua vita non solo l'impegno in politica ma anche l'amore per il Segretario Nazionale del PCI, Palmiro Togliatti. Alla sua storia è dedicato il film Storia di Nilde con Anna Foglietta in onda questa sera su Rai3.

A cura di Ida Artiaco

Leonilde Iotti, conosciuta col diminutivo di Nilde, è stata la prima donna della politica italiana a ricoprire il ruolo di presidente della Camera dei Deputati. Non solo. Rimanendo in carica dal 20 giugno 1979 al 22 aprile 1992, è stata anche la presidente della Camera rimasta più a lungo in quel ruolo nella storia della Repubblica Italiana, per 12 anni e 307 giorni. È stata anche una partigiana e per diciotto anni fu la compagna di Palmiro Togliatti, con la quale adottò una bambina. A lei è dedicato il film Storia di Nilde, in onda questa sera su Rai 3 per il ciclo Grandi Donne. È interpretata dall'attrice Anna Foglietta.

Chi era Leonilde Togliatti, la famiglia e gli studi all'università Cattolica di Milano

Nilde Iotti è nata a Reggio Emilia nel 1920. Il padre era un sindacalista socialista che faceva il deviatore alle Ferrovie e che, durante la dittatura, era stato perseguitato dai fascisti. Si laureò nel 1942 in Lettere all'Università Cattolica di Milano, dove ebbe tra i suoi insegnanti Amintore Fanfani. Per diventare una insegnante s'iscrisse al Partito Nazionale Fascista presso la Federazione dei Fasci Femminili di Reggio Emilia. Poi, l'anno successivo, si avvicinò al Partito Comunista Italiano (PCI) e partecipò alla Resistenza. Operava in particolare nei "Gruppi di difesa della donna" che, anche nella provincia di Reggio, hanno dato un grande contributo alla lotta contro i nazifascisti.

L'impegno in politica e la nomina a Presidente della Camera dei Deputati

Nel giugno del 1946 venne candidata ed eletta membro dell'Assemblea Costituente, nella quale fece parte della Commissione dei 75, incaricata della stesura della Costituzione. Due anni dopo, nel 1948, è eletta per la prima volta alla Camera dei deputati, dove è stata riconfermata per le successive legislature. Il 29 giugno 1979 è stata eletta al primo scrutinio e prima donna nella storia parlamentare italiana Presidente della Camera. Per tredici anni Iotti ha ricoperto quell'incarico, sino a che, il 18 novembre 1999, già gravemente malata, si è dimessa.

Cosa ha fatto Nilde Iotti, il suo contributo per l'Italia

Tante sono state la battaglie che Nilde Iotti ha portato avanti nel corso della sua carriera politica. Nel 1955 è stata la prima firmataria di una proposta di legge per istituire una pensione e un'assicurazione per le casalinghe, nel 1974 aveva partecipato attivamente alla battaglia referendaria in difesa del divorzio. Nel 1975 – ancora – promosse la legge sul diritto di famiglia. Nel 1978 contribuì a far approvare la legge sull'aborto.

La relazione con Palmiro Togliatti e l'adozione della piccola Marisa

Nel 1946 Iotti iniziò a Roma la sua relazione con il Segretario Nazionale del PCI, Palmiro Togliatti, di quasi 30 anni più grande di lei e che era già stato sposato con Rita Montagnana. La coppia chiese e ottenne l'affidamento di una bambina, Marisa Malagoli, sorella minore di uno dei sei operai uccisi a Modena da agenti della Celere il 9 gennaio 1950, nel corso di una manifestazione operaia.

Come è morta Nilde Iotti e dove si trova la sua tomba

Nilde Iotti morì pochi giorni dopo le sue dimissioni, il 4 dicembre 1999, all'età di 79 anni, per un arresto cardiaco, alla clinica Villa Luana di Poli, a Roma. Era gravemente malata. È sepolta presso il Cimitero del Verano di Roma.