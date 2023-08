Chi era Marina Masia, la 28enne aspirante medico uccisa da un albero: era con la madre e il fratello Si chiamava Marina Masia, specializzanda in medicina, la 28enne di Nuoro morta schiacciata da un albero mentre faceva il bagno nella cala delle Piscine di Venere, a Baunei, in Ogliastra.

A cura di Susanna Picone

Si chiamava Marina Masia e aveva 28 anni la giovane donna tragicamente morta ieri pomeriggio mentre si apprestava a fare il bagno nella cala delle Piscine di Venere, a Baunei, in Ogliastra.

La giovane, che era una specializzanda in medicina di Nuoro, si trovava su un gommone preso a noleggio a Cala Gonone quando è stata schiacciata da un albero. La mamma e il fratello della vittima hanno assistito alla tragedia: a quanto ricostruito, la zona teatro del dramma era interdetta alla navigazione e all'approdo, con boe di segnalazione, cavi per delimitare l'area e cartelli del Comune che segnalavano il pericolo di frane e smottamenti. La guardia costiera di Olbia sta lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto, intanto la Procura di Nuoro ha aperto un'inchiesta che servirà a stabilire eventuali responsabilità.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, un albero staccato da un costone alle Piscine di Venere ha travolto la 28enne che si apprestava a fare il bagno. Accanto a lei c’era anche il fratello, sfiorato dall’albero, ma fortunatamente salvo.

Inutili purtroppo i tentativi dei medici arrivati sul posto con l'elisoccorso di Areus inviato dalla Centrale del 118 di Sassari. Il corpo di Marina è stato recuperato da un mezzo della Guardia costiera di Arbatax e trasportato sino al porticciolo di Cala Gonone.

La comunità scolastica del Liceo Asproni di Nuoro ha ricordato l’ex allieva Marina, pubblicando una foto della giovane donna sul sito: "La comunità scolastica del Liceo Asproni, con il Dirigente scolastico, Antonio Fadda, i docenti e il personale Ata, si uniscono commossi alla famiglia Masia per la prematura scomparsa di Marina, nostra ex allieva, deceduta oggi mentre era in escursione con la madre e con il fratello Riccardo – anche lui nostro ex allievo – presso le Piscine di Venere in comune di Baunei. Marina, dopo aver frequentato il nostro Liceo, si era iscritta in Medicina e aveva completato con successo l’Università e si apprestava a concludere il percorso di specializzazione. Commossi i docenti che con lei hanno condiviso una parte della sua carriera scolastica e che la ricordano per il grande garbo, la gentilezza d’animo, il sorriso e la bravura che l’hanno sempre contraddistinta nei rapporti umani e nel suo percorso di studi liceali".