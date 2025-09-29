Chi era Giancarlo D’Ambra, il centauro morto a Bargagli dopo essere finito con la moto contro il guardrail

Muore motociclista di 28 anni a Bargagli. La vittima avrebbe perso il controllo della sua moto: la polizia stradale sta indagando per fare luce sulle cause dell’incidente.

Un altro incidente mortale ha segnato questo fine settimana. L’ultima vittima della strada è Giancarlo D’Ambra, 28 anni, motociclista, che domenica scorsa ha perso la vita.

Stava guidando la sua ducati sulla statale 45 all’altezza di Bargagli (Genova), poi l’impatto fatale contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto alle 17.30 quando, in sella alla sua moto, Giancarlo stava percorrendo via Aimone Martini. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembrerebbe che il centauro, ancora per causa da accertare, abbia perso il controllo del mezzo e si sia schiantato contro il guardrail. Un violento impatto che ha sbalzato l’uomo sull’asfalto.

Alcuni automobilisti alla vista del motociclista steso per terra si sono fermati per prestare aiuto e chiamare i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate una pattuglia della polizia e dei carabinieri, un’auto medica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Verde di Lumarzo. Era stato allertato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Nonostante la nutrita presenza di uomini e mezzi a disposizione, i tentativi d rianimare il motociclista sono stati vani. L’impatto è risultato fatale. Secondo i soccorsi Giancarlo sarebbe morto sul colpo.

In seguito all’incidente, è stato chiuso il tratto di strada interessato. Sul posto anche le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità e messa in sicurezza della strada, poi riaperta verso le 19.30.

Continuano le indagini della Polizia stradale che ha fatto tutti i rilievi necessari per accertare le cause dell’incidente.

Chi era Giancarlo D’Ambra

Giancarlo D’ambra aveva 28 anni ed era nato a Catania, ma per motivi di lavoro si era trasferito a Genova. Da sempre appassionato delle due ruote, era riuscito a fare di quella sua grande passione anche il suo lavoro. Dal 2021 lavorava come meccanico nell’Amt di via Paolo Reti, a Sampierdarena. Una vita vissuta in sella quella di Giancarlo, che la domenica organizzava spesso passeggiate con la sua ducati.

“Ci stringiamo alla famiglia di Giancarlo, siamo molto addolorati” è stato il messaggio di cordoglio rilasciato dall’azienda dove lavorava la vittima.

Giancarlo avrebbe compiuto 29 anni il prossimo Novembre.