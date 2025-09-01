Chi era Giacomo Guidi, morto nell’incidente con il parapendio a Firenzuola: oggi avrebbe compiuto 37 anni

Si chiamava Giacomo Guidi, il giovane morto domenica 31 agosto in un grave incidente con il parapendio nel territorio del comune di Firenzuola (Firenze), sull’Appennino tosco-romagnolo. Abitava nel Bolognese. È deceduto alla vigilia del suo compleanno: il 1° settembre avrebbe compiuto 37 anni.

Guidi abitava a Minerbio, in provincia di Bologna, e oggi, lunedì 1 settembre, avrebbe compiuto 37 anni. Il 36enne era insieme a un gruppo di appassionati di volo a vela, quando si è lanciato dal monte Carpinaccio, nella zona di Poggio Tignoso.

Secondo quanto è stato finora ricostruito, la vela si sarebbe chiusa a causa di una turbolenza e il giovane è precipitato schiantandosi al suolo. Gli amici hanno subito attivato le operazioni di soccorso, che però, purtroppo, si sono rivelate vane. Il 36enne ha riportato traumi gravi nella caduta e a nulla sono servite le manovre dei medici.

Il personale sanitario intervenuto sul posto, insieme al Soccorso Alpino e Speleologico stazione Rocca di Badolo, ai Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e distaccamento di Monghidoro del comando di Bologna, e ai Carabinieri, ha potuto soltanto constatare il decesso del 36enne.

L'identità della vittima è rimasta incerta per diverse ore perché il giovane non aveva in tasca i documenti. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire.

Degli accertamenti del caso si sta occupando la Compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, comandata dal capitano Francesco Ferrara. I militari ascolteranno i testimoni che hanno assistito all’incidente e saranno effettuate verifiche sull’attrezzatura usata dal 36enne.

L'uomo lavorava come tecnico alla Marposs di Bentivoglio. Era un parapendista esperto, aveva iniziato a praticare questo sport con una scuola circa 3 anni fa.

Nei giorni scorsi il 36enne aveva fatto parapendio sulla Marmolada, come mostrano i suoi profili social, su cui il giovane raccontava le sue passioni.