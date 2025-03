video suggerito

Chi era Francesca Testino, morta schiacciata da una palma a Genova: un anno fa era stata investita sulle strisce Il tragico incidente nel pomeriggio di mercoledì 12 marzo in piazza Paolo Da Novi. La donna è morta sul colpo. Un anno fa era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Torino, un grave incidente dal quale si era da poco ristabilita.

A cura di Biagio Chiariello

Francesca Testino, un tempo funzionaria pubblica presso la Città Metropolitana e successivamente alla Regione Liguria, attualmente svolgeva il ruolo di formatrice presso il Centro per l’impiego di via Cesarea. Quest’oggi, mercoledì 12 marzo, ha tragicamente perso la vita in piazza Paolo Da Novi, schiacciata dalla caduta di una palma, a Genova.

Aveva 57 anni e risiedeva nelle vicinanze, in via Tommaso Invrea, insieme all’anziana madre. Non era sposata, ma era molto legata alla sorella e alla sua amata nipotina. Partecipava attivamente alla vita della parrocchia di Nostra Signora del Rimedio in piazza Alimonda. Un anno fa era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Torino, un grave incidente dal quale si era da poco ristabilita, come riportano i media locali.

Purtroppo, il destino ha continuato a metterla alla prova in modo crudele. Travolta dall'albero caduto forse per il vento o per le piogge che hanno bagnato le radici, Francesca è morta sul colpo. Spetterà ora alla Procura stabilire se, oltre alla fatalità, vi siano anche delle responsabilità. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per chiarire eventuali responsabilità sulle manutenzioni.

Su alcuni gruppi Facebook, come “Genova contro il degrado”, è stata ripostata una segnalazione del 2020 in cui si vede la palma già con le radici scoperte. "Era storta da tempo", scrive qualcuno."Io abito lì e in 10 anni avranno transennato e messo tiranti non so quante volte" scrive un'altra persona.

"Mi hanno avvertito i vigli del fuoco, noi avevamo segnalato quella palma di piazza perché molto inclinata, i dirigenti di Aster mi hanno detto era monitorata con dei microchip, evidentemente, purtroppo, non era monitorata bene. Siamo sconvolti da quanto accaduto". Sono le parole di Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, competente per piazza Paolo da Novi.