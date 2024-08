Chi era Donata Giacometti, la mamma di 4 figli morta a 45 anni dopo una lunga odissea tra due ospedali

video suggerito

Donata Giacometti, la mamma di 4 figli morta a 45 anni dopo una lunga odissea tra due ospedali, non soffriva di patologie pregresse e non ne aveva in atto. La Procura indaga per omicidio colposo. Abitava a Vicenza con il marito, per molti anni aveva insegnato Religione alla scuola elementare, poi aveva deciso di dedicarsi alla famiglia e a progetti solidali.

A cura di Eleonora Panseri

Donta Giacometti, 45 anni

Donata Giacometti, la mamma di 4 figli morta a 45 anni dopo una lunga odissea tra due ospedali, non soffriva di patologie pregresse e non ne aveva in atto. Per questo il marito della donna ha deciso di presentare un esposto alla Procura e subito dopo è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo.

Gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica della tragedia, iniziata il 7 giugno e conclusasi con il decesso della donna il 9, per capire se ci siano stati errori nella gestione della paziente, entrata in pronto soccorso all'ospedale San Bortolo in codice bianco, lamentando fortissimi dolori all'addome.

Le cinque ore di attesa al Pronto Soccorso, poi il decesso

La donna avrebbe presentato valori ematici alterati, compatibili con quelli di un’appendicite, questa però era stata esclusa. Dopo ore di sofferenza, il marito ha deciso di farla trasferire, su indicazione del medico.

Ora bisognerà chiarire perché abbia dovuto attendere cinque ore al pronto soccorso prima di essere portata all'ospedale San Bonifacio, dove è poi morta a causa di una setticemia.

In quelle ore le condizioni della donna sono peggiorate rapidamente e non si capisce perché il trasferimento sia arrivato dopo così tanto tanto, ci si chiede se, agendo rapidamente, la 45enne poteva essere salvata. La polizia giudiziaria si è presentata all'ospedale cittadino e ha acquisito le cartelle cliniche relative al ricovero.

Chi era Donata Giacometti

La 45enne Donata Giacometti abitava a Vicenza insieme al marito Nicola, musicista. Entrambi erano molto conosciuti nella zona per il loro impegno all'interno della comunità Papa Giovanni XXIII, come riporta Il Messaggero.

Mamma di 4 figlie, due in affido, nel autunno del 2023 aveva fatto partire un progetto di solidarietà: uno spettacolo dal titolo "L'Armonia dell'Accoglienza", per raccogliere fondi e trasformare l'ex canonica di Bertesina nel Vicentino in una casa famiglia dove sarebbero stati accolti bambini e ragazzi in difficoltà.

La donna era anche un'ex pattinatrice artistica, aveva studiato pianoforte al Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, poi si era laureata in Scienze dell’Educazione all’Università di Padova e in Scienze Religiose al seminario di Vicenza.

Per molti anni aveva insegnato Religione alla scuola elementare, poi, dopo essersi confrontata con il marito, aveva scelto di fare la mamma a tempo pieno e dedicarsi alle sue quattro bambine e ai progetti solidali.

"Questo perché ho sentito profondamente nel cuore che la vera gioia era per me quella di dedicarmi in modo gratuito e soprattutto totalmente alle persone che avremo accolto in casa", aveva scritto in rete, sul sito dello spettacolo che aveva ideato.