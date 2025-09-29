Chi è Lucia Forte, boss in incognito di Oropan: “Travestita da operaia ho avuto conferma del valore umano”

Lucia Forte

Sarà Lucia Forte, amministratrice delegata di Oropan di Altamura, la protagonista del terzo appuntamento di “Boss in incognito”, la trasmissione tv in onda lunedì sera su Rai 2. Nel corso della puntata, la boss assumerà una nuova identità di operaia e con un travestimento apposito lavorerà fianco a fianco con i suoi dipendenti nell’azienda pugliese leader nel panorama dei prodotti da forno e della panificazione, come il pane di Altamura, e nel settore agroalimentare.

Chi è Lucia Forte, amministratrice delegata di Oropan

Amministratrice delegata e Ceo di Oropan, Lucia Forte è figlia del fondatore e presidente del gruppo Vito Forte, che ha aperto l’azienda di famiglia negli anni ’50. La boss in incognito guida ora il gruppo con i due fratelli nel rispetto delle tradizionali ricette della propria terra d'origine, definendosi ambasciatrice del food Made in Italy e Pioniera della sostenibilità in panificazione. Dal giugno scorso è entrata anche nella squadra di Confindustria Bari e BAT con l’incarico di Vicepresidente Vicaria.

Nel terzo appuntamento di Boss in incognito, si affiancherà ai suoi dipendenti mettendo letteralmente le mani nell'impasto per la preparazione del pane DOP di Altamura ma provando anche il passaggio dell'affettamento e confezionamento del pane e persino la pulizia delle linee e dei macchinari. "Partecipare a Boss in Incognito è stata un'esperienza che mi ha profondamente segnato: travestita da operaia ho avuto conferma del valore umano che rende unica Oropan” ha dichiarato Lucia Forte, aggiungendo: “Dietro ogni gesto e ogni turno c'è una storia personale, fatta di sacrifici e speranze, che dà anima al nostro pane. Come madre, donna e imprenditrice, so bene cosa significhino i compromessi e le rinunce, ma questo percorso mi ha ricordato che ogni sacrificio trova senso quando diventa comunità. La nostra non è solo un'azienda: è un mosaico di vite che insieme costruiscono futuro”.

Cosa fa la Oropan

Fondata ad Altamura da Vito Forte 70 anni fa, Oropan oggi produce 600 quintali di pane al giorno, grazie a cinque linee di produzione che lavorano a ciclo continuo, ed è presente in 25 paesi sparsi tra Europa, Asia e America, con un fatturato lordo di 47 milioni di euro. I 178 dipendenti preparano pane e prodotti da forno che vengono distribuiti in 2400 punti vendita con una diffusione capillare sull’intero territorio nazionale. “Promuoviamo un modello di business orientato al welfare, siamo impegnati a garantire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sano e positivo” spiegano dall’azienda dove, in occasione della messa in onda della puntata, è stato organizzato anche un momento di visione collettiva, insieme ai dipendenti e alle loro famiglie.