Chi è Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè a Boss in incognito

Emiliano di origine con una laurea in Economia all’Università di Bologna e una esperienza di diversi anni in contabilità e fiscalità, Gabriele Sabattini è oggi il direttore amministrativo di Macè, azienda ferrarese di frutta e salse, e in questa vesta sarà il protagonista della nuova puntata di “Boss in Incognito” la trasmissione tv in onda questa sera su Rai 2. Un appuntamento nuovo per il docu-reality condotto da Elettra Lamborghini, che dal 20 gennaio andrà in onda sempre al martedì alle 21.20.

Chi è Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè

Gabriele Sabattini vestirà i panni di un nuovo lavoratore del gruppo alimentare di cui è responsabile amministrativo, che si occupa di frutta e salse con sede a Terre del Reno, affiancando gli altri dipendenti che ogni giorno si occupano di produzione. Come prevede il format, nella sua avventura in incognito Sabattini entrerà in contatto diretto con gli operai dell’azienda che fa parte della holding Pivetti per comprendere nel dettaglio tutte le varie fasi lavorative ma anche per conoscere chi ogni giorno va in fabbrica.

Il protagonista di questa puntata di “Boss in Incognito” scenderà nel cuore della produzione imparando prima a tagliare la frutta fresca e seguendo la preparazione dell’hummus speziato, poi studiando come smistare gli ordini che arrivano in magazzino e infine approderà sulla linea dei succhi e imparerà tutto, dalla spremitura all’imbottigliamento. Con la presentatrice inoltre collaborerà al confezionamento delle insalate di frutta fresca prodotte dall’azienda.

Di cosa si occupa la Macè Srl

Macè Srl, parte del Gruppo Holding Pivetti Spa, produce succhi di frutta freschi, macedonie e salse fresche. L’azienda con sede a Terre del Reno, in provincia di Ferrara, dove ha uno stabilimento di 11mila metri quadri, processa giornalmente 13 tonnellate di prodotto, conta 70 dipendenti e ha un volume d’affari pari a 20 milioni di euro annui. Il gruppo, nato 25 anni fa, punta sul Fabbisogno energetico autogenerato in azienda e sul riciclo e così di descrive: “Siamo innamorati della frutta e della verdura. Siamo un’azienda che valorizza la frutta fresca attraverso tecnologie avanzate e sostenibili, per offrire prodotti naturali e di alta qualità, contribuendo al benessere delle persone e del pianeta”.