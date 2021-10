Cesena, intera famiglia No Vax di sei persone in ospedale per Covid: due sono in terapia intensiva Sei persone di Longiano, tra fratelli, sorelle e l’anziana madre, hanno contratto il Covid-19. Due di loro versano in gravi condizioni si trovano nel reparto di terapia intensiva, dove stanno lottando tra la vita e la morte. Gli altri sono ricoverati in reparti ordinari ma le loro condizioni si starebbero aggravando.

Per mesi avevano ostinatamente rifiutato il vaccino anti Covid convinti che fosse per loro la scelta migliore e che il virus non fosse così aggressivo da giustificare la somministrazione di quello che definivano "siero sperimentale": oggi, però, hanno tutti contratto la malattia e sono stati tutti ricoverati all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Protagonista della vicenda un'intera famiglia di Longiano, in Emilia Romagna: sei persone in totale tra fratelli, sorelle e l'anziana madre. Due di loro versano in gravi condizioni si trovano nel reparto di terapia intensiva, dove stanno lottando tra la vita e la morte.

I primi contagi sono stati registrati alcuni giorni fa e fin da subito si è reso necessario per alcuni il ricovero in ospedale. L’anziana madre, che ha quasi 90 anni, viene tenuta sotto osservazione nel reparto di geriatria ma per il momento non sarebbe grave. Gli altri, tra figli e figlie, hanno un’età oscillante tra la sessantina e la settantina e due di loro versano in condizioni preoccupanti. Una, in particolare, è definita gravissima ed è stata intubata nel reparto di terapia intensiva. Gli altri, secondo quanto riferisce il Corriere di Romagna, si stanno aggravando giorno dopo giorno. L'intera famiglia, non immunizzata, era assistita, come medico di medicina generale, da un dottore sospeso nei giorni scorsi per aver rifiutato il vaccino.

