Cesena, bambino di 5 anni cade dal balcone di casa dei nonni: salvo grazie a un albero Dopo un volo di svariati metri il bambino ha riportato solo la frattura di una tibia: il suo impatto col terreno è stato attutito da un albero.

A cura di Davide Falcioni

Un bambino di cinque anni ieri è caduto dalla finestra di un appartamento a più piani di Cesena facendo un volo di svariati metri le cui conseguenze sono state per fortuna piuttosto lievi: dopo essere stato soccorso e trasportato un ospedale, al piccolo è stata infatti diagnosticata solo una frattura della tibia.

Sono ancora molti i punti da chiarire dell'incidente, ma probabilmente nella caduta il bambino ha impattato in un albero che ha attutito il colpo col terreno. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che il papà e la mamma del piccolo non fossero in casa, quando è avvenuta la caduta. Il bambino, che era affidato a un nonno, girava per l'appartamento dell'anziano e ha trovato la finestra aperta. Dopo essere uscito sul balcone si sarebbe arrampicato sul davanzale per poi scivolare.

Ad accorgersi dell’accaduto è stata la nonna, che dopo aver udito le grida dall'esterno ha lanciato l'allarme chiamando il 118. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino il bimbo soffre di problemi comportamentali. La nonna si trovava in bagno nel momento in cui iè uscito in balcone. Il padre del bambino era al lavoro, mentre la mamma era andata in ospedale assieme all’altra nonna.

Quello di ieri non è stato l’unico caso di ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena dopo una caduta dal balcone. Il giorno prima, infatti, un bambino di Modena che si trovava a Rimini a casa dei nonni insieme ai genitori si è svegliato durante la notte, ha raggiunto la terrazza che era stata lasciata aperta ed è precipitato dal secondo piano, cavandosela con la frattura al bacino e altri traumi minori.