Cena tra colleghi finisce a coltellate: 24enne arrestato per il tentato omicidio dell’amico

Sabato sera una cena tra colleghi a Bitonto è terminata nel sangue. Due 24enni avrebbero discusso fino a quando l’uno non ha accoltellato l’altro. II ferito non è in pericolo di vita.

Una cena tra colleghi nel centro di Bitonto, nel Barese, è terminata con un tentato omicidio. I protagonisti sono due amici e colleghi usciti a cena sabato sera nel centro della cittadina pugliese. La serata sarebbe trascorsa normalmente fino a quando i due si sono spostati dal locale del centro fino al corso Vittorio Emanuele II.

Qui la discussione sarebbe degenerata in una vera e propria lite, sempre più accesa fino a quando uno dei due non ha estratto un coltello da una tasca e iniziato ad aggredire l'amico tirando diversi fendenti al busto e all'altezza del torace. Sarebbe stato il risultato di un gesto estemporaneo al termine del quale l'aggressore si è dileguato scappando a piedi nelle vie della città.

Il 24enne ferito, invece, dal corso Vittorio Emanuele II si è recato in via Traetta, distante appena cinque minuti a piedi, dove si trova la sede della questura. Qui, come apprende Fanpage.it da fonti qualificate, il giovane in prossimità del commissariato ha incrociato una volante e ha riferito agli agenti di essere stato accoltellato da una persona che conosceva.

Il ragazzo è stato stato raggiunto dagli operatori del servizio di emergenza che lo hanno trasportato al Policlinico di Bari per le cure necessarie. Al momento l'uomo non è ritenuto in pericolo di vita.

Intanto, sono scattate le immediate indagini che hanno portato alla individuazione del presunto responsabile, subito rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato e arrestato per tentato omicidio. Sia la vittima che l'aggressore sono due 24enni di origine campana e ancora non è ancora chiaro perché la lite sia degenerata.

Adesso, il caso è all'attenzione della Procura della Repubblica per le indagini volte ad accertare l'esatta dinamica e il contesto in cui è avvenuta la violenza.