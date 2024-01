Catturano gli animali e li torturano per divertimento: arrestati due fratelli, incastrati dai video Kristen e Todd Cooper, due fratelli inglesi, erano soliti catturare animali selvatici in un parco e seviziarli per puro divertimento. I due sono stati incastrati dagli orribili video custoditi sui loro smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La polizia inglese ha tratto in arresto due uomini con l'accusa di maltrattamenti su animali: i due, Kristen e Todd Cooper, hanno infatti girato dei video nel parco New Forest, nell'Hampshire, mentre torturavano delle creature indifese, in particolare dei cervi. I filmati si trovavano sui loro smartphone e hanno rappresentato la prova principale nel processo a loro carico, finito con due condanne esemplari rispettivamente a cinque anni e tre anni e otto mesi di. carcere.

La polizia ha descritto i video come raccapriccianti e un esperto ha definito le immagini come tra le più crudeli che gli sia mai capitato di vedere in 24 anni di carriera: in uno dei filmati incriminati si possono vedere i due mentre trattengono un cervo e lo uccidono con un oggetto contundente colpendolo ripetutamente alla testa e in altre parti del corpo.

Le indagini a carico di Kristen e Todd Cooper sono iniziate nel 2022. La polizia ha acquisito gli smartphone dei due e al suo interno scovato una vera e propria galleria degli orrori: i fratelli Cooper infatti erano soliti sottoporre gli animali che riuscivano a catturare a terribili sevizie. Cervi e lepri venivano sovente mutilati vivi poi uccisi lentamente al solo scopo di aumentarne la sofferenza.

L'agente Sebastian Haggett, della squadra criminale rurale, ha detto che Kristen Cooper ha "ripetutamente sottoposto gli animali a orribili livelli di dolore e sofferenza, apparentemente per il divertimento proprio e degli altri".

Il poliziotto, un veterano del settore, ha quindi aggiunto: "Questi sono senza dubbio alcuni dei reati più terrificanti su cui abbia mai indagato".