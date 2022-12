Morta Caterina, nata dopo che la mamma aveva avuto un infarto: disposta autopsia, stop al funerale La Procura di Arezzo ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola Caterina Succi, la bimba di 2 anni morta dopo essere venuta alla luce con un cesareo d’urgenza perché la madre all’ottavo mese di gravidanza aveva avuto un infarto. Rinviato il funerale.

A cura di Ida Artiaco

Non ci sarà nessun funerale domani per la piccola Caterina Succi, la bimba di 2 anni di Alberoro comune di Monte San Savino, morta nei giorni scorsi all'ospedale Meyer di Firenze.

Le esequie, che erano state fissate per domani, sabato 3 dicembre, sono state rinviate dopo che il sostituto procuratore di Arezzo, Marco Dioni, ha disposto l'autopsia sulla bambina, che soffriva di gravi problemi fin dalla nascita, dopo essere venuta alla luce con un cesareo d'urgenza perché la madre all'ottavo mese di gravidanza aveva avuto un infarto entrando poi in coma.

La donna, oggi 39enne, operaia in una fabbrica di Arezzo, si è poi risvegliata ma è affetta da gravi problemi neurologici. Era tornata a casa da sua figlia dopo un lunghissimo ricovero solo ad agosto scorso. Su quanto accaduto a madre e figlia la procura aretina aveva aperto un'inchiesta a suo tempo per lesioni con ben quattro i medici indagati.





A sostegno della donna si erano espressi anche volti noti come Gianna Nannini, che in un video le aveva intonato una sua canzone, e il cantautore Fabio Concato, che la conosce fin da piccola perché amica della figlia.

Così mentre ad Alberoro, frazione del comune di Monte San Savino dove la piccola viveva, era tutto pronto per darle l'ultimo addio, è arrivata la notizia della decisione della Procura di svolgere l'autopsia per capire con esattezza le cause della morte.

La salma è stata portata a Siena dove l'esame sarà effettuato tra lunedì e martedì prossimi, dopo il conferimento dell'incarico.

"Apprendiamo ora dalla famiglia Succi che i funerali di Caterina in programma per domani sabato 3 dicembre vengono rinviati a data da destinarsi per problemi burocratici", si legge sul profilo Facebook del papà di Caterina, Gabriele, 43 anni, che per primo aveva dato la notizia della sua morte.