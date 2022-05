Catanzaro, cade dalla scala mentre ripara tetto di un’abitazione: morto l’operaio 53enne Franco Leuzzi Franco Leuzzi, 53 anni, è caduto da una scala mentre riparava il tetto di un’abitazione a Satriano, nel Soveratese (Catanzaro). L’operaio sarebbe deceduto sul colpo dopo un volo di 3 metri.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un operaio di 53 anni è morto nella giornata di oggi 5 maggio mentre stava lavorando a Satriano, nel Soveratese, in Calabria. La vittima, secondo le prime informazioni fornite sul caso, si chiamava Franco Leuzzi e lavorava come carpentiere in una ditta. L'uomo sarebbe caduto da una scala da un'altezza di circa tre metri. L'operaio era impegnato ad eseguire alcuni lavori sul tetto di un'abitazione privata. Secondo le prime indiscrezioni, dopo la caduta i residenti avrebbero cercato d salvargli la vita. Ogni tentativo però è risultato vano. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della Compagnia di Soverato per accertare le dinamiche dei fatti. Spetterà ora alle forze dell'ordine accertare eventuali responsabilità per la morte dell'operaio 53enne.

In queste ore sono stati moltissimi i post di cordoglio degli amici di Leuzzi sui social network. Un utente scrive su Facebook: "Questo dolore mi tocca nel profondo. Amico di tutti, eri sempre affettuoso e col sorriso". Tantissimi i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia dell'operaio, che per ora non ha voluto commentare pubblicamente l'accaduto. I conoscenti e gli amici si sono stretti attorno ai familiari subito dopo il tragico incidente sul lavoro. Ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine chiariranno cosa possa essere accaduto all'operaio caduto da una scala. Non è stato reso noto se con Leuzzi vi fossero altri operai impegnati nelle operazioni di manutenzione. Quando i soccorsi sono arrivati per cercare di salvare la vita al 53enne, l'operaio era purtroppo già deceduto. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari e delle persone che per prime hanno cercato di fornire assistenza. Gli agenti non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso ed iniziare ad effettuare i primi rilievi del caso per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale sul lavoro.