Catania senz’acqua né luce, nella notte anche due scosse di terremoto: oggi riunione in prefettura Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 5:01 sulle pendici dell’Etna, in provincia di Catania. Il caldo record intanto ha provocato il danneggiamento di cavi elettrici sotterranei: la conseguenza sono stati black out in città, dove manca anche l’acqua in diverse zone.

Sono giorni decisamente difficili a Catania, che sta affrontando ancora le conseguenze per l'incendio in aeroporto che ha paralizzato lo scalo etneo, l’emergenza caldo che ha privato gran parte della città di elettricità e di acqua e nella notte di oggi c’è stato anche un terremoto di magnitudo 3,1.

Terremoto oggi a Catania: scossa di magnitudo 3,1

La scossa è avvenuta alle pendici dell'Etna, nei pressi di Milo, alle 5.01 del mattino. Il sisma ha avuto una profondità di 4 chilometri e un epicentro a 5 chilometri dalla località, secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Poco prima del terremoto di magnitudo 3,1 si era verificata un'altra scossa di magnitudo 2.5, sempre nella stessa zona del Catanese. Non si segnalano per il momento danni a persone o cose.

Vertice per affrontare l'emergenza a Catania

Il terremoto registrato nella notte di oggi a Catania è solo l’ultima delle “emergenze” di questi ultimi giorni nella città siciliana. Sui social non mancano neppure i commenti ironici di chi dice che effettivamente mancava solo il terremoto in una città già in ginocchio dopo i disagi provocati dall’incendio in aeroporto del 16 luglio scorso e soprattutto dai problemi derivati dalla mancanza di acqua e luce in molte zone.

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha convocato una riunione in prefettura oggi alle 9.30 cui parteciperanno, oltre al prefetto Librizzi e al sindaco Enrico Trantino, il capo dipartimento nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio, quello regionale Salvo Cocina, i vertici militari, i rappresentanti di Enel Distribuzione e di Sidra.

Perché Catania è al buio e senza acqua

Il gran caldo di questi giorni, con medie di 40 gradi e punte di 47 nel Catanese, ha provocato il danneggiamento di cavi elettrici sotterranei e la conseguenza sono stati black out in città. Catania è quasi del tutto priva di energia elettrica. E non solo: l'assenza di elettricità ha mandato in tilt anche l'erogazione dell'acqua. Le pompe idriche restano ferme a causa del continuo singhiozzo della corrente.

"La città – così la Sidra (società partecipata al 100% dal Comune che gestisce la rete idrica nel capoluogo etneo e in alcuni paesi dell'hinterland) in una nota diffusa domenica – al momento è sostanzialmente quasi tutta senza acqua. Come comunicato da Area produzione non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio idrico in quanto questi ultimi dipendono dai tempi di ripristino del servizio elettrico da parte di E-Distribuzione".

Il sindaco Trantino ha intimato all'Enel il ripristino delle linee elettriche danneggiate: "Abbiamo nuovamente ingiunto a Enel Distribuzione di accelerare al massimo gli interventi di ripristino dell'energia elettrica in tutta la città pretendendo tempi certi per le soluzioni che devono comunque essere immediate, per risollevare una città messa in ginocchio da cause da noi indipendenti, più di quanto non lo fosse già per l'incendio all'aeroporto. Dobbiamo fare fronte comune per questi altri giorni che per il meteo si preannunciano terribili e rialzarci tutti insieme come sempre abbiamo fatto nella nostra storia".

"Occorre risolvere al più presto il problema, che va a complicare la già difficile situazione dovuta alla elevata temperatura che sta attanagliando la città con oltre 45 gradi: vedremo cosa sarà possibile fare. Ho ritenuto di accogliere subito l'appello rivoltomi dal sindaco, d'intesa con il prefetto e la Regione", ha detto il ministro Musumeci.