Catania, l'avvocato Andrea Di Mauro è scomparso: in corso ricerche anche in mare alla Plaia Dalla mattinata di ieri non si hanno più notizie del 53enne Andrea Di Mauro: i vigili del fuoco in azione nella zona della Plaia, dove il suo scooter è stato ritrovato posteggiato nei pressi del Villaggio Turistico Europeo.

A cura di Biagio Chiariello

Andrea Di Mauro, avvocato 53enne, è scomparso nella giornata di martedì 4 marzo nella zona della Plaia di Catania, nei pressi del lido “Le Capannine”, attualmente chiuso per la pausa stagionale. La sua improvvisa sparizione ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra familiari e conoscenti, dando il via a un'ampia operazione di ricerca. Le forze dell’ordine si sono attivate tempestivamente per setacciare l’area, impiegando un vasto dispiegamento di mezzi e personale.

I vigili del fuoco stanno operando con l’ausilio di droni e con il supporto del Nucleo Sommozzatori di Catania e Reggio Calabria, mentre la Sezione Navale e il Nucleo Cinofili sono stati mobilitati per esplorare sia la zona costiera che l’entroterra. Sul posto sono presenti anche gli uomini della Guardia Costiera e i Carabinieri, impegnati nelle verifiche e nel coordinamento delle operazioni.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Sicilia, le tracce di Di Mauro si sono perse dalla mattina di ieri. Il suo scooter è stato ritrovato parcheggiato nei pressi della Plaia di Catania, nelle vicinanze del villaggio turistico Europeo, ma dell’uomo nessuna notizia. Questo dettaglio ha reso ancora più fitto il mistero sulla sua scomparsa, aumentando le preoccupazioni dei familiari.

Andrea Di Mauro

Chiunque abbia informazioni utili che possano agevolare le ricerche o abbia visto qualcosa di sospetto è invitato a contattare tempestivamente il numero 3206364759. È inoltre fondamentale segnalare qualsiasi elemento rilevante alle forze dell’ordine, che stanno lavorando senza sosta per fare luce su questa inquietante vicenda.