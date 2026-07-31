Catania, bimbo di 3 anni vaga solo e scalzo sull’asfalto rovente: madre denunciata per abbandono di minore

Il piccolo di soli tre anni stava camminando in strada senza la supervisione di un adulto. Solo dopo le attività di ricerca dei Carabinieri la madre è stata rintracciata.

Un bimbo di tre anni è stato trovato solo mentre vagava da solo in via Fontana, a Santa Maria di Licodia, piccolo Comune in provincia di Catania. Il bimbo stava camminando da solo senza meta e non c'erano adulti nelle vicinanze.

Come apprende Fanpage.it, il bimbo non solo era da solo ma era anche a piedi nudi sull'asfalto.

"Vagava da solo a piedi scalzi sull'asfalto rovente"

La strada in cui si trovava il piccolo era in un'area distante dal centro del paese e ancora non è chiaro come sia arrivato lì sfuggendo al controllo degli adulti. A intervenire sono stati i Carabinieri della compagnia di Paternò.

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L'episodio si è verificato il 28 giugno scorso, quando il bimbo è stato notato durante un normale controllo del territorio. In realtà di consueto non c'era nulla: mentre si trovavano in strada i militari hanno visto il bambino che camminava senza meta all'ombra degli alberi che costeggiano la via. Era scalzo e le temperature elevate rendevano l'asfalto rovente.

I militari si sono avvicinati al bimbo cercando di non stressarlo e di non spaventarlo. Lo hanno tolto dalla strada transitata dalle auto e messo in sicurezza, dopodiché si sono occupati di ricostruire i motivi che lo avevano portato a vagare in via Fontana senza la supervisione di un adulto.

Durante le ricerche i militari sono riusciti a trovare la madre del piccolo e a riconsegnarle il piccolo. Il fatto che sia sfuggito al suo controllo però non è passato inosservato alle Forze dell'ordine, e la donna è stata denunciata per abbandono di minore.

Perché il bimbo è stato riconsegnato alla madre

Questo reato, disciplinato dall'articolo 591 Codice Penale, dispone la reclusione da sei mesi a cinque anni in caso di condanna per aver abbandonato una minore di 14 anni. Per abbandono non si intende necessariamente la volontà di liberarsi della persona, ma l'atto di non vigilare su di lui, una circostanza che viene desunta dal tempo durante il quale il bambini viene lasciato solo, e dal contesto in cui avviene.

Al piccolo per fortuna non è successo nulla, ma in caso di lesioni conseguenti all'abbandono si rischia un aumento di pena fino a sei anni, e da tre a otto anni se ne deriva la morte.

La vicenda quindi non si è conclusa con il ritrovamento del piccolo, ma sarà la giustizia a stabilire cosa abbia portato la madre a smettere di tenere d'occhio il suo bambino.