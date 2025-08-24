Attualità
video suggerito
video suggerito

Catamarano alla deriva per il maltempo: trovato morto il comandante, salvi gli altri 4 passeggeri

La Guardia Costiera ha salvato quattro persone a bordo di un catamarano alla deriva, al largo di Punta Sabbioni, nei pressi della bocca di Porto della Laguna di Venezia. Il capitano dell’imbarcazione è stato trovato morto, era stato colpito da un malore.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Quattro persone a bordo di un catamarano alla deriva sono stata salvate al largo di Lio Grando, a Punta Sabbioni, nei pressi della bocca di Porto della Laguna di Venezia. Una volta raggiunta l'imbarcazione la Guardia Costiera ha trovato morto il capitano, nonché lo skipper. Si tratta di un uomo di nazionalità lituana di 48 anni. Secondo una prima ricostruzione, lo skipper sarebbe stato colto da un malore fatale e i passeggeri non sono più stati in grado di gestire la barca.

L'allarme è arrivato ai soccorsi del 118 tra le 12 e le 12.30 di oggi, domenica 24 agosto. Sul posto in poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco, la guardia costiera e i sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 48enne. Sono però riusciti a mettere in salvo i passeggeri, tra cui un minore. Intanto sono scattati i rilievi riguardo all'accaduto sull'imbarcazione: verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Sul posto si è recato il medico legale. Il catamarano potrebbe essere a breve confiscato per approfondimenti utili alle indagini.

L'imbarcazione sarebbe stata bersaglio del violento maltempo che ha colpito la zona in mattinata. Proprio durante questi minuti complicati il comandante al timone del catamarano si sarebbe sentito male e sarebbe morto. Così i passeggeri hanno fatto scattare l'allarme. Le quattro persone sono salite a bordo dei mezzi di soccorso e riaccompagnate a riva.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Vertice Putin-Zelensky più lontano, lettera di Trump a leader Kiev: “Fermiamo carneficina"
Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 146 per parte
Trump sulla possibile pace: “Incontro tra Zelensky e Putin? Preferirei non essere presente"
Secondo Trump "tra due settimane" sapremo se ci sarà la pace: "Se no cambieremo tattica"
L’analisi degli esperti: “Trump offre garanzie vaghe, il vero banco di prova sarà per l’Europa”
Cos'è l'articolo 5 della Nato e perché se ne parla per l'Ucraina: cosa dice la proposta di Meloni
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views