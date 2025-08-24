Catamarano alla deriva per il maltempo: trovato morto il comandante, salvi gli altri 4 passeggeri

La Guardia Costiera ha salvato quattro persone a bordo di un catamarano alla deriva, al largo di Punta Sabbioni, nei pressi della bocca di Porto della Laguna di Venezia. Il capitano dell’imbarcazione è stato trovato morto, era stato colpito da un malore.

Immagine di repertorio.

Quattro persone a bordo di un catamarano alla deriva sono stata salvate al largo di Lio Grando, a Punta Sabbioni, nei pressi della bocca di Porto della Laguna di Venezia. Una volta raggiunta l'imbarcazione la Guardia Costiera ha trovato morto il capitano, nonché lo skipper. Si tratta di un uomo di nazionalità lituana di 48 anni. Secondo una prima ricostruzione, lo skipper sarebbe stato colto da un malore fatale e i passeggeri non sono più stati in grado di gestire la barca.

L'allarme è arrivato ai soccorsi del 118 tra le 12 e le 12.30 di oggi, domenica 24 agosto. Sul posto in poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco, la guardia costiera e i sanitari che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 48enne. Sono però riusciti a mettere in salvo i passeggeri, tra cui un minore. Intanto sono scattati i rilievi riguardo all'accaduto sull'imbarcazione: verranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Sul posto si è recato il medico legale. Il catamarano potrebbe essere a breve confiscato per approfondimenti utili alle indagini.

L'imbarcazione sarebbe stata bersaglio del violento maltempo che ha colpito la zona in mattinata. Proprio durante questi minuti complicati il comandante al timone del catamarano si sarebbe sentito male e sarebbe morto. Così i passeggeri hanno fatto scattare l'allarme. Le quattro persone sono salite a bordo dei mezzi di soccorso e riaccompagnate a riva.