video suggerito

Caso di tubercolosi in una scuola a Siena, positivo un dipendente: “Test sui suoi contatti” È stato segnalato a Siena un caso di tubercolosi polmonare in una scuola, il paziente interessato è un dipendente dell’istituto. Dall’inchiesta epidemiologica in corso, non emerge un rischio rilevante di trasmissione ma è scattata la sorveglianza su studenti e operatori individuati come contatti del caso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

È stato segnalato a Siena un caso di tubercolosi polmonare in una scuola, il paziente interessato è un dipendente dell'istituto scolastico ‘Tito Sarrocchi' di Siena. È quanto riferito dall'azienda ospedaliera universitaria senese al Dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana sud est.

"Dall'inchiesta epidemiologica in corso, – fa sapere l'Asl – non emerge un rischio rilevante di trasmissione nell'ambito scolastico: cionondiméno il dipartimento di Prevenzione, in coerenza con il suo mandato di tutela della salute pubblica, effettuerà una sorveglianza sugli studenti e sugli operatori individuati come contatto del caso, in un'ottica di massima precauzione".

L'Asl fa sapere che "il collegamento" con la dirigenza dell'istituto "è costante egli operatori del dipartimento di prevenzione effettueranno il test di Mantoux ai contatti sopra richiamati: tale test di screening, di semplice esecuzione, consiste nell'inoculare un derivato proteico purificato (Tubercolina) nell'avambraccio e permette di identificare soggetti che sono venuti a contatto con il bacillo tubercolare".

"È doveroso precisare – continua – che l'eventuale esito positivo non è significativo di malattia in atto, ma permette di programmare tempestivamente approfondimenti e, se necessario, impostare una terapia preventiva per evitare l'insorgenza della malattia conclamata".

La tubercolosi, conosciuta anche come TBC, è una malattia infettiva causata da un micobatterio, il Mycobacterium tuberculosis, che attacca per lo più i polmoni, ma può raggiungere anche altri parti del corpo.

Quando il batterio entra nei polmoni si riproduce e scatena un'infezione che si diffonde se riesce a raggiungere il flusso sanguigno. I sintomi della malattia sono tosse, dolore toracico, perdita di peso, sudorazione e febbre che nel tempo possono portare a sangue nell'espettorato.

Per curare la TBC è necessario un trattamento farmacologico a base di particolari antibiotici. In alcuni casi però il corpo resiste alle sostanze e potrebbe risultare necessario l'utilizzo di altri farmaci. Se di solito la tubercolosi è una malattia curabile, in alcune parti del mondo è ancora mortale.