Carla Rabezzana, cugina 93enne del Papa: "Al telefono diceva di non preoccuparmi, ci vedremo quest'estate" Carla Rabezzana, 93 anni di Portocomaro d'Asti, ha parlato dello stato di salute del cugino papa Francesco: "Giorgio ha la tempra e la tenacia dei contadini di questa terra e non vuole mai fermarsi, difficile che si possa dare per vinto per una malattia".

Papa Francesco con la cugina Carla Rabezzana nel 2022

Papa Francesco non si darà per vinto e guarirà: ne è convinta la cugina di Portocomaro d’Asti del Pontefice, la 93enne Carla Rabezzana, che da qualche anno non si è più incontrata di persona con lui, ma che di recente lo ha sentito al telefono. E Francesco, che dalla scorsa settimana è ricoverato all’ospedale Gemelli per una complessa polmonite bilaterale, le aveva detto di non preoccuparsi, che a suo dire aveva solo un raffreddore.

Le condizioni di salute del Pontefice invece purtroppo non sono delle migliori, anche se fortunatamente le ultime notizie che arrivano dal Vaticano danno speranza, ma la cugina Carla è certa che guarirà presto. E del suo “Giorgio” – così lo chiama italianizzando il suo nome – dice che “ha la tempra e la tenacia dei contadini di questa terra” e che è una persona che non molla mai, che non si farà dare per vinto per una malattia.

Aggiunge quindi che spera che questa volta i medici riusciranno a tenerlo in ospedale fin quando non sarà del tutto guattito dato che “lui sicuramente proverà a farsi dimettere prima". "Aveva la voce roca e starnutiva, ma mi aveva detto di non preoccuparmi, perché secondo lui si trattava solo di un raffreddore e nulla più – ha detto la signora raccontando l’ultima telefonata con papa Francesco -. Io invece gli ho detto che avrebbe dovuto riposarsi e farsi curare”.

L'anziana donna ha aggiungo che adesso è contenta che il Papa si stia curando e riposando e che dal ricovero in poi sono aumentate le sue preghiere per lui. Ma sulla ripresa del cugino Carla non ha alcun dubbio: secondo lei guarirà in fretta e si vedranno quest’estate a Roma, “andremo a trovarlo per il Giubileo e starà meglio di prima”.

L’ultima volta che i due si sono visti era il 19 novembre del 2022, quando papa Francesco era andata a trovarla per festeggiare i suoi novant’anni insieme a tutti i parenti astigiani di Bergoglio. I due, aveva raccontato sempre lei, per tutto il tempo avevano parlato in piemontese.