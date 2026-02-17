Capodanno Cinese 2026, inizia l’anno del Cavallo di Fuoco Yang: l’oroscopo per tutti i segni zodiacali

Il 17 febbraio 2026 inizierà l’anno lunare del Cavallo di Fuoco Yang con il Capodanno Cinese: arrivano tante energie dirompenti e trasformative, tanta impulsività e creatività. Ecco cosa significa e quali saranno gli effetti per tutti i segni zodiacali cinesi.

Con il Capodanno Cinese 2026 oggi, martedì 17 febbraio, inizia l'anno lunare cinese del Cavallo di Fuoco Yang. Secondo l'astrologia cinese, però, che è un'astrologia solare, quest'anno è iniziato già il 4 febbraio, con l'inizio del mese della Tigre. È importante fare questa suddivisione perché molti ritengono che l'astrologia cinese sia un'astrologia lunare, ovvero che segua il ciclo della Luna, ma non è così. Segue il ciclo del Sole, suddiviso in dodici mesi, proprio come la nostra astrologia occidentale. Precisato questo, direi che siamo tutti d'accordo sul fatto che nel 2026 festeggeremo l'anno del Cavallo di Fuoco Yang, un anno particolarmente potente e intenso. L'ultima volta che questa combinazione di animale, il Cavallo, ed elemento, il Fuoco, con la sua polarità Yang, si è verificata in questo stesso modo, correva l'anno 1966.

Oroscopo cinese 2026, cosa significa l'anno del Cavallo di Fuoco Yang

Le caratteristiche dell'elemento Fuoco e della polarità Yang sono particolarmente potenti in questa combinazione, perché lo stesso Cavallo ha nelle sue caratteristiche proprio l'elemento Fuoco e la polarità Yang. Quindi, in questa combinazione, Cavallo di Fuoco Yang, le caratteristiche sono raddoppiate di intensità, come se fossero elevate alla seconda.

E quali sono le caratteristiche del Cavallo di Fuoco Yang? Molteplicità, grande energia, grande vitalità, grande voglia di imprendere e di intraprendere, coraggio, iniziativa, voglia di mettersi in gioco. Il Cavallo è un segno che possiamo legare, per le sue caratteristiche, al nostro segno occidentale dei Gemelli, in cui la creatività, la socialità, la socievolezza, la voglia di provare cose nuove e quell'ottimismo spavaldo tipico dei giovani sono proprio alla base della personalità.

Certo, come sempre, ci sono anche degli aspetti più difficili, come per esempio la difficoltà di mantenere una determinazione a lungo, l'impulsività che può essere talvolta acerba, l'energia estrema che può risultare incontrollata, la grande vitalità che può allontanarci dall'introspezione più silenziosa, mistica e spirituale. Questo Cavallo di Fuoco, infatti, nelle sue energie dirompenti è meraviglioso perché mette in discussione e riporta il concetto della socialità, della libertà e dei diritti davvero in primo piano, ma rischia anche di essere dirompente nel rompere con regole di cui non sempre comprende la necessità.

Tutto ciò che ha a che fare con l'innovazione, la creatività, la voglia di farsi sentire e di mettersi in mostra, quest'anno sarà particolarmente incoraggiato, ma dobbiamo stare attenti al rischio potentissimo di eccedere, di sradicare senza renderci conto di quanto alcune tradizioni abbiano un loro senso e un loro motivo profondo.

Per contrastare tutte queste energie, quello che possiamo fare, da buoni esseri umani, è mantenere un contatto diretto, consapevole e profondo con la nostra parte più intima e silenziosa, con i nostri bisogni emotivi e con l'introspezione. Non dimentichiamoci di ritagliarci del tempo per la nostra spiritualità personale proprio in un'aria di così grande vivacità.

L'oroscopo dell'anno del Cavallo di Fuoco Yang per i segni zodiacali cinesi

Prima di raccontarvi quali saranno i segni zodiacali più fortunati e quali quelli messi in discussione in questo anno del Cavallo di Fuoco Yang, ci tengo a ricordarvi che ciascuno di noi non è rappresentato, in astrologia cinese, soltanto dalla combinazione dell'animale e dell'elemento del proprio anno di nascita, bensì da quattro combinazioni di animale ed elemento: una per l'anno, una per il mese, una per il giorno e una per l'ora di nascita, esattamente allo stesso modo in cui, in astrologia occidentale, vi ricordo sempre di non concentrarvi soltanto sul vostro Sole di nascita, ma su tutto il vostro tema natale. Sarebbe bene non considerare soltanto il vostro animale dell'anno, ma anche l'animale del vostro giorno di nascita, che potrete calcolare gratuitamente su tanti siti online di astrologia cinese.

Cavallo

(Nati nati negli anni 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Partiamo proprio con le persone che, in questo 2026, compiono un'età multipla di 12 e che quindi sono nate in un anno del Cavallo. Queste persone vivono un momento di bilanciamento importante, quindi non sono un segno zodiacale particolarmente fortunato nel vero senso del termine, cioè dove la leggerezza e la vivacità portano benessere. Sono piuttosto chiamate a guardare in faccia il tempo che scorre, e che lo facciano prendendo consapevolezza oppure sprofondando nella malinconia dipende solo da loro.

Tigre e Cane

(Tigre: nati negli anni 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

(Cane: nati negli anni 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Ci sono poi i segni zodiacali che saranno fortunati a prescindere, e sono principalmente la Tigre e il Cane, che godranno di tutte le energie vitali di questo anno del Cavallo, senza dimenticare la socialità e la socievolezza.

Bue, Serpente e Gallo

(Bue: nati negli anni 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

(Serpente: nati negli anni 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013 – 2025)

(Gallo: nati negli anni 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Il Bue, il Serpente e il Gallo godranno dell'amore, sia in coppia sia con amici e parenti, in questo anno del Cavallo. Occhio, però, perché il Gallo, pur vivendo l'amore e una sensazione di armonia con tutto ciò che lo circonda, dovrà comunque tenere gli occhi aperti e vivere sempre la realtà con grande lucidità.

Topo

(Nati negli anni 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Il segno zodiacale che viene messo più in difficoltà dall'anno del Cavallo è il segno del Topo, che si trova in opposizione al Cavallo. Chi è nato sotto il segno del Topo può schermarsi dalla sensazione di inevitabile rottura e pulizia di questo anno tenendo sempre a portata di mano un amuleto a forma di Capra.

Capra

(Nati negli anni 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La Capra, infatti, è la migliore amica del Cavallo e, in questo 2026, sarà proprio il segno zodiacale più fortunato di tutti. Si sentirà coccolata, compresa, supportata e aiutata.

Scimmia

(Nati negli anni 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

C'è poi la Scimmia, che in questo 2026 dovrà fare i conti con decisioni importanti, soprattutto per strutturare o ristrutturare la propria vita. Ha bisogno di essere indirizzata e guidata, ma soprattutto disciplinata.

Coniglio

(Nati negli anni 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Anche il Coniglio, in questo anno del Cavallo, non si sentirà sempre capito, soprattutto perché le sue caratteristiche sono molto diverse da quelle che il Cavallo rappresenta, e quindi avrà bisogno di mantenere salda la consapevolezza delle proprie qualità.

Drago e Maiale

(Drago: nati negli anni 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012 – 2024)

(Maiale: nati negli anni 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Infine ci sono il Drago e il Maiale, che da questo 2026 potrebbero trarre buoni guadagni, ma devono stare attenti al grande stress che un'intensa attività lavorativa potrebbe portare.

In tutti i casi, quando c'è un anno così potente in una direzione specifica, il nostro compito è proprio quello di supportare la direzione opposta per arrivare a un bilanciamento. Quindi, per esempio, in un anno di grande energia vitale, non dimentichiamoci di meditare, stare in silenzio, riposare e rilassarci, e soprattutto di alimentare uno spazio spirituale nella nostra vita.