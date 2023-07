Caos sull’A14, assalto a un portavalori: fiamme, colpi di mitra e traffico bloccato in autostrada Un commando di almeno sette persone ha assaltato un portavalori blindato all’altezza di Spoltore: sparati anche dei colpi di mitra. A14 chiusa nel tratto tra Pescara ovest e Pescara nord, nelle due direzioni. La polizia è ora sulle tracce dei malviventi che non sarebbero comunque riusciti a portare via il denaro.

A cura di Biagio Chiariello

immagini facebook

Un commando ha assaltato un portavalori blindato all’altezza di Spoltore, lungo il tratto pescarese dell'autostrada A14. L'azione dei malviventi, una tentata rapina, è stata messa in atto poco dopo le 7 di oggi venerdì 7 luglio.

Assalto a portavalori sull'A14

Secondo la prima parziale ricostruzione dei fatti, il colpo – provato nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant'Angelo in direzione nord all'altezza di Villa Santa Maria, al km 375 – sarebbe stato messo a segno da un commando di almeno sette banditi a bordo di tre mezzi, con i volti travisati da passamontagna.

Sarebbero stati esplosi anche dei colpi di mitra, ma non ci sono feriti. Una guardia giurata avrebbe accusato un malore.

Fumo e fiamme sulla carreggiata

Dalle webcam di Autostrade per l'Italia si vede anche un camion di traverso lungo l'intera carreggiata che impedisce il passaggio degli altri veicoli. Le auto utilizzate dai malviventi sono state date alle fiamme subito dopo le gallerie di Cappelle Sul Tavo in direzione Montesilvano. Lungo la carreggiata è presente anche del fumo a causa degli incendi provocato dai banditi.

I malviventi non sarebbero comunque riusciti a portare via il denaro grazie per il pronto e immediato intervento degli agenti della Polizia Stradale di Pescara e delle Volanti della Questura di Pescara, coordinati dal questore del capoluogo adriatico, Luigi Liguori, e dal primo dirigente della Squadra Volante, Pierpaolo Varrasso.

Traffico bloccato in autostrada

Autostrade per l'Italia fa sapere che il tratto compreso tra Pescara Nord e Pescara Ovest è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda in direzione Bari e 2 km di coda in direzione Ancona.

Agli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita a Pescara nord, si consiglia di percorrere la S.S. 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Pescara ovest; percorso

inverso per chi è diretto verso Ancona.