Cancello cede e gli cade addosso, Giacomo muore schiacciato davanti casa sua Giacomo Novembre è morto davanti casa sua a Monte San Vito, in provincia di Ancona, schiacciato dal cancello a scorrimento dell'abitazione di famiglia. Pare che il meccanismo di chiusura e apertura si fosse inceppato e l'uomo stesse tentando di ripararlo.

A cura di Antonio Palma

Schiacciato dal cancello di casa sua che ha ceduto improvvisamente cadendogli addosso, così è morto tragicamente Giacomo Novembre, 71enne residente a Monte San Vito, in provincia di Ancona. Il dramma si è consumato in pochi attimi nel pomeriggio di ieri, martedì 7 gennaio, e a nulla è servito l’immediato intervento dei soccorsi sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza.

Ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i vicini di casa dell’uomo, allarmati dal rumore del cancello a scorrimento crollato. Quando sono usciti si sono trovati davanti alla terribile scena del 71ennne a terra esanime. Lo spaventoso incidente, avvenuto intorno alle 16, si è rivelato fatale. Inutili i tentavi di rianimare il pensionato da parte dei soccorritori che alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso poco dopo. Vista la gravità dei fatti, era stato fatto alzare in volo anche l’elicottero di emergenza che però purtroppo è dovuto rientrare vuoto. Giacomo Novembre è morto a causa dei gravissimi traumi subiti.

Secondo quanto ricostruito finora, il cancello della casa dove l’uomo viveva con la moglie ha ceduto mentre il 71enne stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione. Pare che il meccanismo di chiusura e apertura scorrimento si fosse inceppato e l’uomo stesse tentando di ripararlo quando si sono consumati i fatti. Accanto a lui infatti sono stati trovati diversi arnesi che probabilmente stava usando per aggiustare il cancello.

Durate le manovre qualcosa è andato storto e l’inferriata ha ceduto improvvisamente cascandogli addosso con tutto il suo peso di diverse centinaia di chili. Giacomo Novembre non ha potuto scansarsi ed è stato colpito in pieno. Per la rimozione del cancello e la messa in sicurezza dei luoghi è stato necessario l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Jesi.