Attualità
video suggerito
video suggerito

Campobasso, bottiglie lanciate da cavalcavia colpiscono bus e auto: sfiorata la tragedia sulla tangenziale

A Campobasso ignoti hanno lanciato bottiglie di vetro dal cavalcavia sopra la galleria Vazzieri, colpendo un’auto e un autobus con 40 passeggeri. Nessun ferito, ma tanta paura. La polizia indaga, ostacolata dall’assenza di telecamere nella zona.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un gesto folle, che solo per caso non si è trasformato in tragedia. Almeno tre bottiglie di vetro sarebbero state lanciate dal cavalcavia che sovrasta la galleria Vazzieri, lungo la tangenziale est di Campobasso, in direzione Isernia. A riferirlo è la polizia, che ha avviato un’indagine per risalire agli autori del gesto.

Il tratto interessato, secondo quanto rilevato dagli agenti, versa in condizioni di degrado: rifiuti di ogni genere abbandonati a terra, bottiglie, plastica e perfino indumenti, a testimonianza di bivacchi improvvisati. Anche la rete di protezione del cavalcavia risulterebbe bassa e facilmente scavalcabile.

Le bottiglie hanno colpito un’auto in transito, guidata da un agente della squadra mobile, e un autobus del servizio sostitutivo Campobasso–Cassino con circa quaranta passeggeri a bordo. Il parabrezza del bus è rimasto scheggiato, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Solo tanta paura, soprattutto tra i viaggiatori, che hanno assistito increduli alla scena.

Leggi anche
Scooter contro auto, morto un 17enne, gravemente ferito un amico: la tragedia nel tarantino

La Procura procede al momento contro ignoti per lancio pericoloso di oggetti. L’assenza di telecamere nella zona rende più complessa l’attività investigativa, ma la polizia sta verificando se altri impianti di videosorveglianza, situati nei pressi del cavalcavia, possano aver ripreso i responsabili.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Netanyahu ordina attacchi “immediati e potenti” su Gaza. Tajani: "Tregua debole"
Francesca Albanese: “Governi occidentali hanno permesso il genocidio e ora si divideranno le spoglie di Gaza”
Cosa c'è nel nuovo rapporto della Relatrice dell'Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati
Francesca Albanese: "C'è una compartecipazione in un crimine evidente"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views