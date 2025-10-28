Campobasso, bottiglie lanciate da cavalcavia colpiscono bus e auto: sfiorata la tragedia sulla tangenziale

A Campobasso ignoti hanno lanciato bottiglie di vetro dal cavalcavia sopra la galleria Vazzieri, colpendo un’auto e un autobus con 40 passeggeri. Nessun ferito, ma tanta paura. La polizia indaga, ostacolata dall’assenza di telecamere nella zona.

Immagine di repertorio.

Un gesto folle, che solo per caso non si è trasformato in tragedia. Almeno tre bottiglie di vetro sarebbero state lanciate dal cavalcavia che sovrasta la galleria Vazzieri, lungo la tangenziale est di Campobasso, in direzione Isernia. A riferirlo è la polizia, che ha avviato un’indagine per risalire agli autori del gesto.

Il tratto interessato, secondo quanto rilevato dagli agenti, versa in condizioni di degrado: rifiuti di ogni genere abbandonati a terra, bottiglie, plastica e perfino indumenti, a testimonianza di bivacchi improvvisati. Anche la rete di protezione del cavalcavia risulterebbe bassa e facilmente scavalcabile.

Le bottiglie hanno colpito un’auto in transito, guidata da un agente della squadra mobile, e un autobus del servizio sostitutivo Campobasso–Cassino con circa quaranta passeggeri a bordo. Il parabrezza del bus è rimasto scheggiato, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Solo tanta paura, soprattutto tra i viaggiatori, che hanno assistito increduli alla scena.

La Procura procede al momento contro ignoti per lancio pericoloso di oggetti. L’assenza di telecamere nella zona rende più complessa l’attività investigativa, ma la polizia sta verificando se altri impianti di videosorveglianza, situati nei pressi del cavalcavia, possano aver ripreso i responsabili.