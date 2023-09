Campi Bisenzio, revocato lo sgombero totale dei lavoratori di Mondo Convenienza in sciopero Lo sgombero del picchetto dei lavoratori di Rl2, società che opera in appalto per Mondo Convenienza, è stato evitato in extremis questa mattina grazie all’intervento del sindaco di Campi Bisenzio.

A cura di Davide Falcioni

Erano le sette di questa mattina quando agenti di polizia in assetto antisommossa si sono recati a via Gattinella di Campi Bisenzio, di fronte ai cancelli di Rl2 (azienda che opera in appalto per Mondo Convenienza), per sgomberare il picchetto dei lavoratori in protesta da oltre tre mesi per chiedere salari più alti e orari di lavoro ridotti. I poliziotti hanno rimosso parte del materiale utilizzato dagli scioperanti, aderenti al sindacato Si Cobas, ma l'intervento delle forze dell'ordine è stato fermato dopo l'arrivo sul posto del sindaco Andrea Tagliaferri, della vice sindaca Federica Petti e del delegato per il lavoro del Presidente della Regione Toscana, Valerio Fabiani.

"Siamo riusciti a mediare – ha spiegato il primo cittadino – evitando lo sgombero totale del presidio. Adesso i lavoratori non saranno più di fronte ai cancelli, ma dall'altro lato della strada, in forma di manifestazione autorizzata". La presenza dei rappresentanti istituzionali, ha aggiunto Tagliaferri, si è protratta fino alle 15, "dopo sei ore di trattativa si è arrivati a una soluzione pacifica". "I lavoratori hanno dato la disponibilità a far entrare i mezzi dei privati cittadini per ritirare quanto acquistato, mentre i mezzi di Rl2 continueranno a non entrare. Abbiamo parlato a lungo sia con le forze di polizia che con i lavoratori e siamo soddisfatti che non si sia andati incontro a un sgombero forzato dell'intero presidio. Ringraziamo le forze dell'ordine che hanno permesso che tutto si svolgesse in sicurezza e per la collaborazione istituzionale. Si ricorda che l'unica soluzione a questa vicenda non potrà che essere presso il tavolo nazionale fissato per il 15 settembre".

L'ordine di sgombero del picchetto era stato dato a due giorni di distanza da una lite scoppiata davanti al magazzino tra i manifestanti e due clienti arrivati per ritirare del materiale. Uno dei clienti è caduto a terra infortunandosi al polso, venendo trasportato e visitato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi.

Lo sciopero a oltranza dei lavoratori di Rl2 è iniziato il 30 maggio per chiedere all'azienda, che ha in appalto il trasporto e il montaggio dei mobili di Mondo Convenienza, turni meno duri e stipendi più alti.