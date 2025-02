Cammina sulle piste da sci di notte e viene travolto da un gatto delle nevi: è grave

video suggerito

Un uomo di 36 anni si trovava su una pista da sci chiusa a La Villa in Val Badia in Alto Adige quando è stato travolto da un veicolo cingolato, un gatto delle nevi, che stava preparando la zona per l'apertura degli impianti la mattina successiva.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura sulla pista da sci a La Villa in Val Badia in Alto Adige. Alla due di notte un uomo di 36 anni si trovava su una pista da sci chiusa quando è stato travolto da un veicolo cingolato, un gatto delle nevi, che come ogni notte prepara la pista per l'apertura degli impianti. Tutto ancora è da capire cosa sia successo.

Stando alle prime informazioni, il 36enne italiano stava camminando sulla pista di notte: il motivo e come abbia fatto a non accorgersi del mezzo cingolato è ancora tutto da chiarire. Il gatto delle nevi non si aspettava di trovare l'uomo in mezzo alla pista da sci e non ha fatto in tempo a evitarlo. Poi l'impatto.

Subito sono scattati i soccorsi e in poco tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118: l'uomo ha riportato gravi ferite al bacino e agli arti inferiori ed è ricoverato all'ospedale di Bolzano. Sarebbe in gravi condizioni, non si sa se in pericolo di vita.

Sull'accaduto indagano i carabinieri del posto. Ancora tanti i punti oscuri sulla vicenda. Il primo tra tutti è perché il 46enne si trovasse lì.