in foto: Immagini di Facebook.

"Un camioncino si è lanciato a folle velocità contro i lavoratori tentando di sfondare un picchetto di sciopero. Un operaio è salvo per miracolo. Basta violenza contro i lavoratori". È questa la denuncia che pochi minuti fa il sindacato SiCobas di Alessandria-Tortona ha pubblicato sui propri canali social per raccontare quanto successo poco prima con i lavoratori Miliardo Yida in sciopero davanti ai cancelli della fabbrica di Pontecurone dove "si è sfiorato un altro morto" dopo quello della Lidl di Biandrate. "I fatti: poco dopo l'inizio dello sciopero – si legge nel post -, sbucando all'improvviso dalla via Emilia col suo camioncino, il responsabile interno della Miliardo Yida si è lanciato a folle velocità contro gli operai e i solidali presenti, consapevole di investirli indiscriminatamente. Ad un operaio, salvo per miracolo essendo riuscito a schivarsi grazie ai compagni, il responsabile col camioncino è passato sulla gamba. Come lavoratori che lottano per rivendicare miglioramenti delle condizioni di lavoro e vita, non accettiamo che chi fa sciopero diventi bersaglio e vittima di crumiri scatenati e assassini". La situazione si è poi fatta tesa, sono arrivate le forze dell'ordine, ma è poi stata ripristinata la calma e lo sciopero va avanti.

È questo, prosegue SiCobas, il secondo episodio del genere che si verifica nel giro di pochi giorni. "Sono criminali che – dopo i fatti di Biandrate e anche della Brt di Campogalliano (MO), a causa del clima antioperaio e antimmigrati creato dalla violenza di padroni e Stato – si sentono spinti e legittimati a provare a ferire e addirittura uccidere i lavoratori che scioperano per tutti: rivendicando salario, diritti e dignità contro licenziamenti, precarietà e repressione", si legge ancora sul post, che conclude: "La lotta continua: lo sciopero va avanti per ottenere il reintegro dei lavoratori licenziati, la messa in sicurezza di questa fabbrica pericolosa ed inquinante, il rispetto degli accordi migliorativi del sindacato. Invitiamo tutti a raggiungere gli operai in lotta dai cancelli della Miliardo Yida di Pontecurone (via Emilia Sud 11) – Alessandria: come lo sciopero, anche la solidarietà è un'arma… usiamola!". Per altro, ha aggiunto il sindacato "il responsabile del tentato omicidio di oggi, responsabile dell'azienda, non è nuovo a questo tipo di gesti: poche settimane fa aveva compiuto esattamente la stessa azione criminale durante la manifestazione di lavoratori e solidali davanti alla fabbrica – infatti, attualmente è anche denunciato a piede libero per quell'episodio". Le forze dell’ordine, Digos e carabinieri, stanno verificando quanto accaduto.