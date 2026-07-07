Camion sfonda la barriera e piomba sul cantiere in A10 durante la notte: gravi due operai al lavoro ad Albisola

Il terribile incidente stradale durante la notte tra lunedì e martedì, intorno alle ore 3:00 di oggi 7 luglio lungo l’autostrada A10 in Liguria, nella carreggiata in direzione Ventimiglia.

Due operai sono rimasti feriti gravemente su un cantiere dell’autostrada A10 in Liguria dopo essere stati travolti da un camion mentre erano su un cantiere stradale all'altezza dello svincolo di Albisola, in provincia di Savona. Il terribile incidente stradale durante la notte tra lunedì e martedì, intorno alle ore 3:00 di oggi 7 luglio lungo la carreggiata in direzione Ventimiglia.

Per motivi ancora da chiarire, un camion spagnolo non si è accorto della presenza delle barriere di protezione che delimitavano l’area di lavoro e all’improvviso è piombato a forte velocità nel cantiere, abbattendo la recinzione e travolgendo in pieno un mezzo di lavoro sul quale in quel momento si trovavano i due giovani operai, che sono rimasti bloccati all’interno.

Proprio la presenza del mezzo di servizio probabilmente ha salvato la vita ai due lavoratori che altrimenti sarebbero stati travolti in pieno dal mezzo pesante. L’allarme è stato immediato e sul posto in poco tempo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della società concessionaria Autostrade per l'Italia.

I due operai sono stati estratti dalle lamiere contorte del mezzo e affidati ai sanitari del 118 accorsi sul posto con le ambulanze. Entrambi hanno riportato ferite importanti ma uno in particolare è molto grave. I due sono stati trasportati in codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove si trovano tuttora ricoverati.

Per consentire i soccorsi e il ripristino della carreggiata, il tratto autostradale è rimasto chiuso per ore e riaperto solo in mattinata con inevitabili disagi e code. Sono in corso le indagini della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Si sospetta una distrazione o un colpo di sonno dell'autista che non ha riportato ferite nell’impatto.

"Siamo di fronte all'ennesimo episodio che dimostra come la rete autostradale ligure, e in particolare la A10, sia diventata una vera e propria trappola", dichiarano i rappresentanti della Cgil, aggiungendo: “Il grave incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A10, dove un mezzo pesante ha travolto un cantiere colpendo due operai, ripropone drammaticamente il tema della sicurezza stradale e sul lavoro lungo le arterie liguri. Il sindacato degli edili Liguria e Savona esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, augurando una pronta guarigione, ma fermano l'attenzione su una situazione che non è più tollerabile. Parliamo di un’infrastruttura strutturalmente carente, priva di corsie di emergenza nella quasi totalità del tracciato, e quotidianamente congestionata da volumi di traffico pesante insostenibili. In queste condizioni, ogni singolo cantiere si trasforma in un elemento ad altissimo rischio, sia per chi ci lavora sia per chi transita".