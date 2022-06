Caldo record in Italia, oggi 5 città da bollino rosso: ma da martedì tornano maltempo e temporali Continua l’ondata di caldo in Italia: oggi, domenica 5 giugno, sono cinque le città da bollino rosso per afa e calore e 3 quelle da bollino arancione. Ma non durerà a lungo: da martedì 7 giugno arriva il maltempo con temporali e grandine.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di caldo record in Italia, con le temperature che superano i 30 gradi centigradi soprattutto al Sud. Anche oggi, domenica 5 giugno, ci saranno sole e afa. Per questo, il Ministero della Salute ha valutato il bollino rosso per il caldo per cinque città: a Roma e Campobasso, dove l'allerta è la più alta per il secondo giorno consecutivo, si aggiungono Frosinone, Perugia e Rieti. Tre i bollini arancioni (livello 2 di allerta): Catania, Latina e Palermo. Ma non durerà a lungo. Già da martedì 7 giugno le cose cambieranno su gran parte della Penisola: tornerà il maltempo con tanto di grandine e temporali.

Domenica picco di calore: fino a 40 gradi in Sicilia

Oggi sono attesi fino a 40 gradi a Siracusa, Catania, Agrigento, mentre si raggiungeranno anche i 42 nelle zone interne della Sicilia. Sulle regioni centrali allerta da bollino rosso per una forte ondata di calore. Previsti 38 gradi pure in Puglia e Sardegna, fino a 35-36 in Calabria e Campania, fra i 33 e 35 gradi sul resto delle regioni, e anche al Nord in città come Bologna, Padova, Pavia, Milano. Proprio al Nord, però nel pomeriggio di domenica l'intrusione di aria più fresca in quota favorirà la formazione di forti temporali che potranno estendersi anche sulle zone pianeggianti della Lombardia e dell'alto Veneto.

Fino a quando durerà l'ondata di calore

Ma questa ondata di caldo ha già le ore contate. Dopo un inizio settimana tutto sommato ancora caldo e stabile, a partire da martedì 7 giugno e almeno fino a giovedì 9 ci sarà un sensibile peggioramento delle condizioni meteo: è infatti atteso l'arrivo di precipitazioni anche sotto forma temporalesca a partire dalle regioni settentrionali e dall'intensità violenta. A causa dei forti contrasti tra masse d'aria calda e fredda si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche in grado di scatenare localmente forti colpi di vento e grandinate specie su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Calano le temperature e cessa il grande caldo al Nord. A partire da giovedì 9 il maltempo si estenderà anche al Centro e al Sud.