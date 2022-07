Caldo record anche nel weekend, 22 città da bollino rosso domani 2 luglio: le previsioni meteo Una nuova ondata di calore sta arrivando in Italia dove, nel weekend, sono previste di nuovo punte di 40 gradi. Bollino rosso in 22 città per domani 2 luglio.

A cura di Chiara Ammendola

Il caldo non sembra voler abbandonare l'Italia dove le temperature torneranno a sfiorare i 40 gradi. Nel weekend in arrivo infatti sono molte le città da bollino rosso così come emerge dal bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute.

Sono ben 22 le città in cui la colonnina di mercurio salirà pericolosamente, tanto da essere contrassegnate col bollino rosso, mentre restano in arancione e giallo solo cinque città. L'ondata di calore, che durerà ancora per molti giorni, spinta di venti provenienti dal Sud, renderà l'aria afosa in particolare nelle regioni meridionali anche a causa dei tassi elevati di umidità e dell'assenza di ventilazione.

Le città da bollino rosso domani 2 luglio

Nella giornata di domani, sabato 2 luglio, sono quindi 22 le città messe in allerta dal forte caldo, e contrassegnate da bollino rosso, così come emerge dal bollettino del ministero della Salute: si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Bollino arancione nelle città di Milano e Verona, e bollino giallo in quelle di Genova, Torino e Venezia.

Le previsioni meteo di domani

Le previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 2 luglio, indicano sarà cielo sereno ovunque salvo qualche annuvolamento sparso sulle regioni del Nord, lungo la dorsale appenninica e sulla Sardegna. Le temperature massime registreranno un aumento su gran parte dell'Italia tranne nei settori nord della Sicilia, in Puglia e Basilicata dove ci sarà un leggero calo.

In particolare a Firenze e a Roma, tra sabato e domenica si registreranno 39-40 gradi, a Milano 36-37 gradi, caldo anche al Centro, dove secondo gli esperti sono attesi picchi di 42 gradi tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Le temperature rimarranno alte e sopra la media stagionale per molti giorni, così come spiegato a Fanpage.it dal colonnello Guido Guidi.

Nel bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, emesso ogni tre giorni, tutte le città in allerta e gli sviluppi dei prossimi giorni.