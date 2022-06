Quanto durerà il caldo record in Italia, nel weekend picchi di 44 gradi: le previsioni meteo Secondo le previsioni meteo l’ondata di caldo africano partita ormai da dieci giorni è destinata a durare almeno un’altra settimana. Nel weekend si avranno temperature fino a 39-40 gradi a Firenze e Roma, 36-37 gradi a Milano e in Val Padana.

A cura di Redazione Meteo

Non c’è tregua per il caldo. L’anticiclone africano Caronte continua a tenere nella sua morsa l’Italia e nei prossimi giorni la colonnina di mercurio continuerà a salire fino a raggiungere in alcune zone del Paese picchi di 44 gradi.

Secondo le previsioni meteo degli esperti de ilmeteo.it, l’ondata di caldo africano partita ormai da dieci giorni, è destinata a durare almeno un’altra settimana. I primi segnali di cedimento sono attesi al Nord non prima di mercoledì prossimo, 6 luglio.

Dove farà più caldo nel weekend, le previsioni sulle temperature

Le previsioni meteo indicano che dopo qualche pioggia, anche violenta, al Nord, nel weekend si avranno temperature fino a 39-40 gradi a Firenze e Roma, 36-37 gradi a Milano e in Val Padana con valori ‘algerini' anche al Sud.

Il Centro potrebbe essere colpito in modo più intenso rispetto al resto dell'Italia: sono infatti attese punte di 42 gradi nelle zone interne di Umbria, Lazio e Abruzzo. La giornata più calda potrebbe essere il 4 luglio: “Potrebbe essere il giorno dell'indipendenza anche dal caldo africano – sottolinea ilmeteo.it – della liberazione dalla canicola, se in seguito le temperature scenderanno gradualmente".

Ondate di calore, le città con bollino rosso oggi e domani

Nella giornata dei oggi 30 giugno sono 22 le città con bollino rosso per le ondate di calore: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Altre 2 città – indicano i bollettini del Ministero della Salute sulle ondate di calore – hanno il bollino arancione (Milano e Brescia) e 3 giallo (Bolzano, Genova e Torino).

Domani 1 luglio la situazione peggiorerà ancora: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo hanno bollino rosso per il caldo. Altre 6 città arancioni: Bolzano, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona.