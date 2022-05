Caldo in Italia, il meteo di Giuliacci: “Fino a 31 gradi, ma attenzione ai temporali da calore” Le previsioni meteo di Giuliacci a Fanpage.it sull’ondata di caldo in Italia: “Temperature fino a 31 gradi su gran parte dell’Italia, ma al Nord non mancheranno i temporali da calore. Dal 22 maggio cambia tutto: arrivano temporali con eventi estremi come nubifragi e trombe d’aria”.

A cura di Ida Artiaco

È arrivata in Italia la prima ondata di caldo dell'estate 2022. Nei prossimi giorni le temperature raggiungeranno punte di 30/31 gradi centigradi con l'anticiclone Nord Africano, anche se non mancheranno le piogge, i cosiddetti temporali da calore. Ma attenzione perché a partire dal 21 maggio la situazione cambierà notevolmente con il ritorno di aria più fredda e rovesci che potrebbero essere accompagnati da fenomeni estremi come nubifragi e trombe d'aria. È quanto ha spiegato a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it. Ecco, di seguito, le sue previsioni.

Ondata di caldo in anticipo, le previsioni meteo

Giuliacci ha precisato che "in genere la prima ondata di caldo arrivava nell'ultima decade di maggio, quest'anno invece è arrivata prima. E ciò la dice lunga sul fatto che c'è un anticipo di estate legato ai cambiamenti climatici, con il Pianeta che è più caldo e quindi è ovvio che anche le temperature si alzino prima. Questa che viviamo in questi giorni è la prima vera ondata di caldo della stagione".

Le Regioni con le temperature più alte

"Questo caldo è iniziato con l'anticiclone Nord Africano che prosegue dal Marocco verso la Spagna e poi arriva sull'Italia – ha continuato l'esperto -. Questa situazione durerà fino al 21 maggio, ma l'apice del caldo sarà il 18 e poi il 21 maggio. Le temperature saranno ovunque in aumento: le aree più calde saranno la Lombardia, l'Emilia, il Veneto, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Puglia oltre alla Sardegna, dove si raggiungeranno sistematicamente tutti i giorni valori superiori a 27/29 gradi con punte fino a 30/31, con un modesto calo solo il 19 su tutto il Centro Sud per il passaggio di una perturbazione ma poi riprenderà".

Dove ci saranno i "temporali da calore"

In questi giorni di caldo, non mancheranno i rovesci, anzi quelli che Giuliacci chiama "temporali da calore. Qualche perturbazione atlantica riuscirà a passare ai bordi del Nord Europa, come la Francia, per cui quasi tutti giorni fino a lunedì 15 maggio avremo rovesci temporali al pomeriggio sul Nord Italia di breve durata che rinfrescheranno ma che lasceranno comunque molta umidità e alla fine si starà peggio di prima. Non sono temporali con refrigerio, che invece arriveranno il 22 maggio, quando ci sarà un forte peggioramento delle condizioni meteo prima a Nord e poi al Centro-Sud, quando dovremo anche aspettarci qualche fenomeno estremo come nubifragi e trombe d'aria perché questa perturbazione di aria fresca atlantica a contatto con il suolo reso rovente da 10 giorni di caldo provoca un contrasto termico alla base di questi eventi".