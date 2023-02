Cagliari, uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa, un fermo per omicidio Venerato Sardu, 76 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Cagliari. I carabinieri a poche ore dalla scoperta del cadavere hanno fermato un uomo per omicidio.

A cura di Chiara Ammendola

C'è già un fermo per l'omicidio di Venerato Sardu, l'uomo di 76 anni trovato morto nella notte tra venerdì e sabato nella sua casa di via Ogliastra a Cagliari. I carabinieri hanno portato in casera un uomo, un 52enne, che sarebbe coinvolto nella morte del pensionato il cui cadavere è stato trovato riverso sul pavimento con diverse ferite alla testa.

A lanciare l'allarme nella serata di ieri, venerdì 17 febbraio, è stata la figlia dell'uomo che non riusciva a mettersi in contatto con il padre da diverse ore. Non vedendolo rispondere al telefono, la donna ha deciso di raggiungere l'appartamento al piano terra dove l'anziano viveva da solo, nel rione cagliaritano di Is Mirrionis.

Vedendo che non apriva la porta ha deciso di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno forzato il portone d'ingresso insieme con i carabinieri: una volta in casa, il cadavere dell'uomo è stato ritrovato riverso a terra con una profonda ferita alla testa. I soccorritori del 118, accorsi poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono giunti poi anche il magistrato di turno, Andrea Massida, e il medico legale, Roberto Demontis. Da una prima ispezione cadaverica sono stati trovate grosse e ben visibili ferite alla testa. Il corpo è stato portato al Policlinico di Monserrato per svolgere tutti gli ulteriori esami autoptici.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e sentito alcune persone, partendo dai residenti della palazzina. Alle prime ore di questa mattina la notizia del fermo dell'uomo. In questo senso elementi utili potrebbero essere emersi dalle telecamere presenti proprio nel tratto di strada dove c’è la palazzina di tre piani in cui abitava la vittima.