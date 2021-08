Cagliari, senza vaccino va al lavoro in ospedale: operatrice sanitaria allontanata dai carabinieri È stata allontanata dai carabinieri, chiamati dai vertici della struttura ospedaliera, l’operatrice sanitaria che ieri si è presentata al lavoro presso l’ospedale Brotzu di Cagliari nonostante non fosse vaccinata. La donna, che era stata sospesa per questo motivo, è stata invitata a lasciare la struttura ma si è rifiutata costringendo i suoi superiori a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

A cura di Chiara Ammendola

Era stata sospesa dall'ospedale dove lavorava per aver rifiutato il vaccino, ma l'operatrice sanitaria dipendente del nosocomio di Cagliari ha comunque deciso di presentarsi al lavoro. A quel punto è intervenuto un suo superiore che le ha chiesto di lasciare la struttura e che, dinanzi al rifiuto dell'operatrice sanitaria, si è visto costretto a chiamare i carabinieri.

I carabinieri chiamati dai superiori dopo il rifiuto della donna di lasciare l'ospedale

Si tratta del primo caso del genere registrato in Sardegna dove sono scattate le procedure per la sospensione dei dipendenti degli ospedali che rifiutano il vaccino. La vicenda arriva dall'ospedale Brotzu di Cagliari dove l'operatrice sanitaria lavora e dal quale era stata sospesa dopo aver deciso di non sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid, cosa che ha fatto scattare il provvedimento. Nelle scorse settimane infatti l'Ats ha inviato agli ospedali l'elenco dei dipendenti non vaccinati che hanno fatto scattare dalle direzioni sanitarie le lettere di sospensione senza retribuzione. La dipendente però nonostante sia stata invitata a lasciare l'ospedale da un suo superiore, ha deciso di restare in struttura e per questo è stata allontanata dai carabinieri chiamati proprio dai vertici ospedalieri.

Gli operatori sanitari senza vaccino sospesi dagli ospedali

Ad oggi sono circa 750 gli operatori sanitari che dovrebbero essere destinatari del provvedimento di sospensione. Il provvedimento è valido sino al 31 dicembre, ma resta salva la possibilità di interrompere lo stop sottoponendosi alla doppia dose di vaccino. Solo una volta dimostrato di aver concluso il ciclo, il dipendente potrà tornare al lavoro.