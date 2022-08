Cagliari, operaio al lavoro su un pontile precipita in mare e annega Il 42enne Stefano Nonnis è morto in un tragico incidente sul lavoro nella mattinata odierna a Sarroch (Cagliari). L’uomo stava lavorando su un pontile quando è precipitato e caduto in mare.

A cura di Gabriella Mazzeo

Stefano Nonnis foto da Facebook

Il 42enne Stefano Nonnis è morto in un tragico incidente sul lavoro in un pontile della raffineria Saras, a Sarroch, nei pressi di Cagliari.

L'operaio era dipendente della Turisman, una ditta d'appalto ogliastrina con sede operativa a Sarroch specializzata in pontili e ponteggi industriali.

Intorno alle 9.30 del mattino di oggi, mercoledì 17 agosto, l'operaio è salito su un pontile e, per cause ancora da accertare, è caduto da un metro e mezzo d'altezza finendo in mare.

I soccorritori interni alla raffineria e i colleghi sono subito intervenuti sul posto, ma per il 42enne non vi era più nulla da fare.

Il segretario organizzativo Filctem Cgil Cagliari e Rsu Rlsa Saras-Sarlux ha espresso il suo dolore alla famiglia del lavoratore rimasto ucciso. "Siamo vicini alla famiglia dell'operaio morto tragicamente sul luogo di lavoro.

Avremo modo e tempo di fare tutte le analisi del caso, ma quello che è certo è che parlare ancora di incidenti mortali sul lavoro è molto preoccupante" ha dichiarato. Secondo le stime sulle morti bianche in Sardegna, sono almeno 14 le vittime dall'inizio dell'anno. A loro si è purtroppo aggiunto anche l'operaio 42enne.

L'uomo era tornato in Sardegna da qualche mese dopo aver lavorato per anni lontano dalla sua terra.

Agli amici aveva detto di essere felice sul posto di lavoro. Il 42enne si era stabilito con la famiglia a Santadi.

"La morte di un concittadino così giovane – ha dichiarato il sindaco – è un dramma che sconvolge tutta la comunità. Ci stringiamo alla famiglia della vittima".

Tantissimi i post di cordoglio condivisi dagli amici del 42enne sui social network.

Chi lo conosceva lo ricorda come un uomo pacato, sempre gentile e solare. Nonnis sognava da tempo di poter fare ritorno in Sardegna, la terra con la quale ha sempre sentito un forte legame.