Cagliari, fusoliera aereo rattoppata con lo scotch. Ita Airways chiarisce: “Tutto regolare” A documentare la presenza di nastro adesivo sulla fusoliera dell’aereo l’ex deputato Mauro Pili. Non si è fatta però attendere la replica di Ita Airways: “Manutenzione regolare effettuata nel rispetto della manualistica approvata dal costruttore che prevede l’utilizzo di specifico ‘nastro ad alta velocità’ metallico di specifico impiego aeronautico”.

A cura di Davide Falcioni

Una vistosa toppa di nastro adesivo sulla fusoliera di un aereo appena atterrato a Cagliari e pieno di passeggeri. È la scena documentata ieri mattina da Mauro Pili, ex deputato e giornalista de L’Unione Sarda, che dopo essere arrivato nello scalo del capoluogo sardo ha notato le anomale caratteristiche del velivolo e scritto un indignato post su Facebook. "Ci trattano da colonia del terzo mondo. Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato!".

Il giornalista ha quindi spiegato: "Stamane, alle 7.20, in partenza per Roma da Cagliari, nessuno si è accorto di niente, per via dell’imbarco dal tunnel. All’arrivo a Fiumicino la scoperta di aver viaggiato con un aereo, spacciato come del 2021, in realtà rattoppato in modo scandaloso!. Ovviamente – conclude -, aereo destinato alle rotte da e per la Sardegna! Diranno che è tutto in regola! E c’è chi ci crede! E tutti in silenzio!".

La replica di Ita Airways: "Intervento manutentivo rispettoso degli standard"

Non si è fatta attendere la replica da parte di Ita Airways. "La compagnia opera sempre nel rispetto degli standard di sicurezza dettati dalle autorità competenti e nel totale rispetto dei propri passeggeri e del personale di bordo. L'intervento manutentivo si è reso necessario per far fronte temporaneamente ad un danneggiamento riscontrato su un pannello. Tale azione è stata effettuata nel rispetto della manualistica approvata dal costruttore che prevede in questi casi l'utilizzo di specifico ‘nastro ad alta velocità' metallico di specifico impiego aeronautico (high speed tale adhesive film tape – aluminium foil). Nel caso specifico del volo AZ1588, operante la tratta Cagliari-Roma Fiumicino – spiegano dalla compagnia aerea – l'aeromobile era perfettamente funzionante ed è decollato da Cagliari alle 7.21, atterrando a Fiumicino alle 8.14, in anticipo di 9 minuti rispetto all'orario schedulato, senza presentare problemi di natura tecnica. Ita Airways non prevede aerei dedicati solo a specifiche rotte ma impiega i propri aeromobili secondo le esigenze operative dettate dalla copertura dell'intero network, fermo restando che gli aerei impiegati sulle rotte in continuità territoriale da/per la Sardegna rispettano i requisiti previsti dal Decreto di imposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si specifica – concludono da Ita Airways – che il volo AZ1588 è stato operato con un Airbus A320 con livrea celebrativa ‘Born in 2021', creata da Ita Airways per festeggiare l'avvio delle operazioni di volo, avvenuto il 15 ottobre 2021″.