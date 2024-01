Cade sui binari e viene investito dal treno a Firenze: gambe amputate. Ritardi fino a 120 minuti La circolazione ferroviaria è stata sospesa nel nodo di Firenze intorno alle 18.20 a seguito dell’investimento di una persona caduta dalla banchina tra i binari 16 e 17, e poi investita da un convoglio. Coinvolta anche l’Alta Velocità per Napoli e Milano. Trenitalia: “Ritardi fino a 120 minuti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

È caos alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, completamente bloccata dal pomeriggio di oggi giovedì 11 gennaio.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa dopo che una persona intorno alle 18.20 è caduta dalla banchina tra il binari 16 e 17 e è stata investita da un convoglio: la vittima è rimasta ferita e portata in codice rosso in ospedale a Careggi visto che nell'impatto ha subito un'amputazione degli arti inferiori.

Non è chiara la dinamica dell’incidente, che ha avuto serie ripercussioni su tutti i treni in partenza, compresi quelli ad Alta Velocità per Napoli e Milano. Si parla di ritardi di oltre un’ora e diverse cancellazioni.

L'ultimo aggiornamento di Trenitalia è quello delle 19.40:

La circolazione è fortemente rallentata, ancora in corso l'intervento delle Forze dell'Ordine. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Bologna e Firenze via Prato. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti attualmente fermi o che possono registrare un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00)

• FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34)

• FR 8525 Bolzano (15:12) – Napoli Centrale (21:33)

• FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03)

• FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Bergamo (21:43)

• FR 9551 Milano Centrale (16:10) – Salerno (22:05)

• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48)

• FR 8524 Roma Termini (16:50) – Bolzano (21:48)

Treni Alta Velocità instradati sulla linea convenzionale tra Bologna e Firenze che oggi fermano a Bologna Centrale Superficie anziché Bologna Centrale AV:

• FR 8527 Bergamo (16:00) – Roma Termini (21:10)

• FR 9433 Venezia Santa Lucia (17:26) – Roma Termini (21:25)

• FR 9651 Milano Centrale (17:35) – Roma Termini (20:34)

• FR 9653 Milano Centrale (18:00) – Salerno (23:22)

Treno Alta Velocità oggetto di provvedimento:

• FR 8525 Bolzano (15:12) – Napoli Centrale (21:33): il treno oggi ferma a Firenze Rifredi anziché Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.