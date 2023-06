Cade nel fiume Secchia mentre è con un amico, 18enne scompare nel nulla: ricerche in corso Ricerche in corso a Marzaglia (Modena): un ragazzo di 18 anni è scomparso dopo essersi tuffato nel fiume Secchia senza mai riemergere. A lanciare l’allarme è stato un amico che si trovava con lui.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Apprensione a Modena per la scomparsa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno, di un ragazzo di 18 anni di origine straniera. Il giovane stava facendo una escursione insieme ad un amico 17enne nei pressi del fiume Secchia a Marzaglia quando è caduto accidentalmente in acqua senza riemergere.

Le ricerche sono in corso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco con i sommozzatori, arrivati anche da Bologna e da Parma, che starebbero scandagliando una buca nella quale potrebbe essere finito il giovane. Sul posto anche la Polizia di Stato e i sanitari del 118.

In azione anche l'elicottero e i droni. Ma le operazioni sono molto difficili, a causa delle acque torbide che in alcuni punti arrivano fino a cinque metri di profondità, e soprattutto a causa della forte corrente. Sono escluse al momento altre ipotesi alla base dell'accaduto, se non, appunto, la caduta accidentale.

A lanciare l'allarme è stato proprio l'amico del 18enne. Quest'ultimo ha riferito che ha cercato di tuffarsi da un manufatto di cemento che si trova vicino alle briglie del fiume Secchia, nel punto in cui costeggia la ciclabile. I due erano andato lì con l’ombrellone per trascorrere il pomeriggio sul greto del fiume però in un punto non proprio agevole. Poi il 18enne sarebbe scivolato mentre si tuffava. Non è più riemerso, perché è stato immediatamente risucchiato dalla corrente.