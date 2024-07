Cade dal balcone di casa, ricoverato in gravi condizioni: fermata la compagna, s’indaga per tentato omicidio

video suggerito

Immagine di repertorio

La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo per tentato omicidio a carico di una donna di 40 anni residente a Opicina. È accusata di aver spinto giù dal balcone della loro abitazione il compagno durante un litigio.

Dopo la caduta, l'uomo di 45 anni è stato soccorso e ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto è stato ricostruito, il fatto sarebbe accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 30 giugno. I due avrebbe litigato violentemente, poi lui sarebbe precipitato dal balcone dell'appartamento, situato al primo piano a un'altezza di cinque metri.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, citati da Repubblica, l'uomo è stato trovato dai soccorritori seduto per terra. Si sarebbe quindi alzato da solo, avrebbe percorso alcuni metri e sarebbe salito in autonomia sull'ambulanza del 118, senza mostrare particolari segnali di malessere.

Mentre si trovava sul mezzo, però, le sue condizioni sarebbero improvvisamente peggiorate. L'uomo è stato immediatamente intubato e ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara, dove si trova tutt'ora, anche se non sarebbe in pericolo di vita: durante la giornata il quadro clinico pare sia decisamente migliorato.

Con il passare delle ore, le prime indagini hanno fatto emergere l'ipotesi del tentato omicidio e la compagna, che sarebbe di origini slovene, è stata posta in stato di fermo. Le indagini ora sono state affidate ai Carabinieri di Aurisina, coordinate dal pubblico ministero Maddalena Chergia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, tra i due i rapporti sarebbero stati tesi da tempo e ci sarebbero stati pregressi episodi violenti, con precedenti specifici a carico dell'uomo. Molti sono tuttavia gli aspetti ancora da accertare e chiarire, per questo la Procura di Trieste ha deciso di aprire l'inchiesta.