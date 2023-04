Cade da un ponteggio allestito all’ospedale di Messina, Nunzio Micale muore a 65 anni in cantiere Un operaio di 65 anni è precipitato da un ponteggio allestito nei pressi dell’ospedale di Messina. L’uomo era titolare della ditta che stava effettuando i lavori.

A cura di Chiara Ammendola

Si chiama Nunzio Micale l'operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro questa mattina a Messina. L'uomo si trovava su un ponteggio all'interno di un cantiere quando è precipitato nel vuoto: nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del 118 per lui non c'è stato nulla da fare e non è stato possibile fare altro che dichiararne il decesso.

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'ospedale Papardo di Messina dove era stato allestito un cantiere per la realizzazione del bunker per la Tomoterapia. Stando a quanto si apprende sembra che Micale, titolare della ditta che stava effettuando i lavori, si trovasse su un ponteggio alto poco più di due metri quando è precipitato. Il 65enne si era recato sul posto per controllare come stavano avanzando i lavori in vista della consegna.

La caduta è stata piuttosto violenta: il 65enne, che risiedeva a Spadafora, ha infatti battuto violentemente il capo sull'asfalto ed è morto sul colpo. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte della Squadra mobile intervenuta sul posto insieme alla polizia scientifica. La procura di Messina ha aperto un’inchiesta.

Tanti i messaggi di cordoglio che da questa mattina si susseguono sui social da parte di chi lo conosceva: “Notizie che lasciano senza fiato – si legge in un post condiviso da un amico su Facebook – oggi ci lascia così all’improvviso e tragicamente un grande amico. Nunzio Micale, instancabile lavoratore, sempre disponibile e con una parola simpatica per tutti. Caro Nunzio sei partito troppo presto per il tuo viaggio…”.