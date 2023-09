Cade da lucernario e batte la testa dopo volo di una decina di metri: morto operaio ad Ancona

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia: un operaio è morto all’interno di una fabbrica in via Fioretti, nella zona Baraccola, ad Ancona, dopo essere caduto da un lucernario, da un’altezza di circa dieci metri.