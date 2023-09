Incidente sul lavoro: operaio resta incastrato e muore su una seggiovia Aveva 57 anni l’operaio morto mentre era al lavoro sull’impianto di risalita che porta al rifugio Padon, a 2407 metri di quota, in provincia di Belluno. La vittima sarebbe rimasta impigliata nel sistema fune-carrucola della funivia.

Tragico incidente sul lavoro a Rocca Pietore, in provincia di Belluno, di fronte al ghiacciaio della Marmolada. Dopo l'imprenditore travolto dal cestello di un'autogru a Bari, lunedì 4 settembre un operaio di 57 anni è morto durante un intervento di manutenzione sulla seggiovia che porta al rifugio Padon, a 2407 metri di quota. Secondo una prima ricostruzione, il dipendente della società Funivie Arabba era al lavoro sul 13esimo pilone dell'impianto di risalita, quando è rimasto impigliato nel sistema fune-carrucola.

Dopo l'allarme lanciato da un collega che stava lavorando insieme a lui, sul posto sono subito accorsi l’elisoccorso della Centrale Suem dell’Ulss 1 Dolomiti e il Soccorso alpino veneto per prestare aiuto al 57enne. Purtroppo, all'arrivo dei soccorritori, l'uomo era già morto e non c'è stato nulla da fare. Ad occuparsi delle indagini, che saranno utili per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale, sono impegnati i tecnici del Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro (Spisal).

Secondo quanto riporta LaPresse, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina, quando è stata allertata la Centrale del 118. Sul posto sono state inviate le squadre del Soccorso alpino di Val Pettorina e Livinallongo assieme al Pelikan. La vittima, M.C., era di Livinallongo del Col di Lana.

La salma è stata trasportata al con l'elisoccorso al Passo Fedaia e affidata ai carabinieri. La magistratura valuta anche la disposizione di una autopsia, riferisce il Corriere delle Alpi. Come si legge sulla pagina Facebookdel rifugio Padon, situato sull’omonimo passo tra Veneto e Trentino Alto Adige, ieri, domenica 3 settembre, era l’ultimo giorno per salire con la seggiovia.

