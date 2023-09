Cestello dell’autogru si stacca improvvisamente durante i lavori, 46enne muore schiacciato a Bari Il dramma si è consumato alla periferia di Corato, nel Barese, dove il 46enne imprenditore edile del posto era impegnato in alcuni lavori in un terreno di sua proprietà.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Tragedia a Bari dove un 46enne è morto schiacciato dal cestello dell’autogru mentre era impegnato in alcuni lavori edili nel territorio comunale di Corato. Il dramma si è consumato tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, domenica 3 settembre, in un terreno alla periferia della cittadina, in viale Boscarello.

Secondo quanto ricostruita finora, l’uomo aveva approfittato della giornata festiva per svolgere alcuni lavori in un terreno di sua proprietà. La vittima, un imprenditore edile del posto, pare stesse manovrando da solo un’autogru munita di cestello quando è avvenuta la tragedia. Erano circa le 19 quando, per motivi ancora tutti da accertare, il cestello si sarebbe sganciato dall’autogru, travolgendolo senza dargli scampo. Inutili i successivi soccorsi medici del 118 intervenuti sul posto. I sanitari hanno solo potuto accertare il decesso del 46enne.

Sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine, che stano ora indagando ora sul caso su mandato dei pm. La procura di Trani, competente per territorio, infatti ha aperto un fascicolo di indagine per ricostruire l’accaduto. Sul posto anche gli ispettori dello Spesal dell’Asl di Bari, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Al momento non è stata disposta alcuna autopsia sul corpo dell’uomo la cui morte è stata ricondotta a un trauma da schiacciamento. La salma è stata già riconsegnata ai familiari ma per fare luce sulla tragedia si indaga per accertare i motivi che hanno indotto l’imprenditore edile a spostare l’autogru e sulle misure di sicurezza.

“Siamo di fronte all’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro e la riflessione forte che va fatta è sulla necessità di far crescere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Investire in sicurezza vuol dire aumentare i controlli, effettuare verifiche su impianti e attrezzi perché incidenti che sembrano fortuiti rimandano al fatto che si dovrebbe fare più attenzione per avere garanzie e certezze sui luogo di lavoro” ha dichiarato il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis.