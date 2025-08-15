Cade a Ferragosto mentre monta le luminarie per la festa del paese: morto il 46enne Giovanni Faniuolo

È morto a 46 anni Giovanni Faniuolo dopo essere caduto mentre stava montando le luminarie per la festa di paese a Valenzano. L’operaio è deceduto nel giorno di Ferragosto come il netturbino stagionale Pasquale Dinoi, investito da una moto di grossa cilindrata mentre raccoglieva i rifiuti in provincia di Taranto.

Gianni Faniuolo, 46 anni

Un uomo di 46 anni è deceduto mentre era impegnato a montare le luminarie previste per la festa patronale di San Rocco a Valenzano, in provincia di Bari. L'operaio si chiamava Giovanni Faniuolo, ed era titolare di una ditta di Putignano insieme ai tre fratelli.

I social si sono riempiti in breve tempo di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che ricordano Faniuolo come una persona solare e piena di luce. "Non ho parole per esprimere il mio dispiacere in seguito a questa triste notizia – scrive un utente online -. Sentite condoglianze all'intera famiglia Faniuolo".

Mentre montava le luminarie, secondo quanto apprende Fanpage.it, è caduto per cause che sono ancora in fase di accertamento. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo. Presenti durante l'intervento salvavita anche alcuni parenti del 46enne.

Le manovre di primo soccorso purtroppo non hanno dato gli esiti sperati e l'uomo è deceduto. Per ricostruire la dinamica della tragedia sono state avviate delle indagini. In seguito all'incidente, il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, ha voluto annullare i tre giorni di festeggiamenti. Gianni era il più piccolo dei fratelli e con solerzia operava per onorare il nome della storica ditta di luminarie a gestione familiare.

"Il Comitato Festa Patronale San Rocco di Palagiano – scrive la pagina Facebook dedicata – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Faniuolo, uno dei titolari della rinomata ditta Luminarie Faniuolo. La sua professionalità, la passione per l’arte luminosa e la dedizione al lavoro hanno contribuito a rendere negli anni le nostre celebrazioni indimenticabili e davvero uniche, regalando bellezza ed emozioni all'intera comunità. Alla famiglia e a tutti i collaboratori del 46enne vanno le nostre più sincere condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore. La luce di Giovanni continuerà a brillare nei ricordi e nelle vie che ha saputo illuminare con amore e maestria".

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 agosto, è deceduto in provincia di Taranto un altro lavoratore. Si tratta di Pasquale Dinoi, un netturbino stagionale che è stato travolto da una moto di grossa cilindrata mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti. L'uomo, che lavorava come precario, era stato assunto per il periodo estivo.