Attualità
video suggerito
video suggerito

Cade a Ferragosto mentre monta le luminarie per la festa del paese: morto il 46enne Giovanni Faniuolo

È morto a 46 anni Giovanni Faniuolo dopo essere caduto mentre stava montando le luminarie per la festa di paese a Valenzano. L’operaio è deceduto nel giorno di Ferragosto come il netturbino stagionale Pasquale Dinoi, investito da una moto di grossa cilindrata mentre raccoglieva i rifiuti in provincia di Taranto.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Gianni Faniuolo, 46 anni
Gianni Faniuolo, 46 anni

Un uomo di 46 anni è deceduto mentre era impegnato a montare le luminarie previste per la festa patronale di San Rocco a Valenzano, in provincia di Bari. L'operaio si chiamava Giovanni Faniuolo, ed era titolare di una ditta di Putignano insieme ai tre fratelli.

I social si sono riempiti in breve tempo di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che ricordano Faniuolo come una persona solare e piena di luce. "Non ho parole per esprimere il mio dispiacere in seguito a questa triste notizia – scrive un utente online -. Sentite condoglianze all'intera famiglia Faniuolo".

Mentre montava le luminarie, secondo quanto apprende Fanpage.it, è caduto per cause che sono ancora in fase di accertamento. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo. Presenti durante l'intervento salvavita anche alcuni parenti del 46enne.

Leggi anche
Giovanni Marchionni morto sullo yacht, l’avvocato a Fanpage: “Era lì per lavorare per una nota famiglia”

Le manovre di primo soccorso purtroppo non hanno dato gli esiti sperati e l'uomo è deceduto. Per ricostruire la dinamica della tragedia sono state avviate delle indagini. In seguito all'incidente, il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, ha voluto annullare i tre giorni di festeggiamenti. Gianni era il più piccolo dei fratelli e con solerzia operava per onorare il nome della storica ditta di luminarie a gestione familiare.

"Il Comitato Festa Patronale San Rocco di Palagiano – scrive la pagina Facebook dedicata – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Faniuolo, uno dei titolari della rinomata ditta Luminarie Faniuolo. La sua professionalità, la passione per l’arte luminosa e la dedizione al lavoro hanno contribuito a rendere negli anni le nostre celebrazioni indimenticabili e davvero uniche, regalando bellezza ed emozioni all'intera comunità. Alla famiglia e a tutti i collaboratori del 46enne vanno le nostre più sincere condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore. La luce di Giovanni continuerà a brillare nei ricordi e nelle vie che ha saputo illuminare con amore e maestria".

Nella mattinata di oggi, venerdì 15 agosto, è deceduto in provincia di Taranto un altro lavoratore. Si tratta di Pasquale Dinoi, un netturbino stagionale che è stato travolto da una moto di grossa cilindrata mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti. L'uomo, che lavorava come precario, era stato assunto per il periodo estivo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
guerra in
ucraina
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: attesa per il vertice in Alaska
Perché il modello finlandese sarebbe una trappola per l’Ucraina: parla l’ex ambasciatore di Helsinki a Mosca
"La guerra non finirà ora": l'ex ambasciatore Usa in Ucraina spiega tre possibili esiti dell'incontro
Incontro Trump-Putin, cosa sappiamo: quando ci sarà il vertice per la pace in Ucraina e perché in Alaska
“Il vertice con Trump è una vittoria di Putin, ma non porta la pace in Ucraina”: parla l'esperto di negoziati
Trump avvisa Putin dopo la call con Zelensky: "Se non ferma la guerra, avrà gravi conseguenze"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views