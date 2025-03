video suggerito

Cadavere mummificato trovato sul pavimento di una casa: il decesso risalirebbe a mesi fa Un uomo di 65 anni è stato trovato morto nella sua abitazione e il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione: il decesso infatti risalirebbe a mesi fa. Sarebbe morto d’infarto: la Procura ha comunque disposto accertamenti. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Tragica scoperta a Chieti. Un uomo di 65 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, ma il decesso risalirebbe a mesi fa. Stando alle prime informazioni, il corpo del 65enne è stato trovato dalla polizia già in avanzato stato di decomposizione, quasi fosse ormai mummificato. La salma ora è a disposizione delle autorità.

I fatti sono accaduti in una casa di via Pietragrossa a Chieti. Ad allertare la polizia sarebbe stato il figlio del 65enne presentando una denuncia di scomparsa. Tra padre e figlio da tempo non c'era più un rapporto, ma l'uomo era venuto a sapere dai vicini di casa che non si avevano più notizie del 65enne da tre mesi. Così si è presentato in Questura per la denuncia.

Gli agenti sono corsi subito nell'abitazione dell'uomo. Insieme ai vigili del fuoco hanno forzato la porta: il cadavere del 65enne è stato trovato sul pavimento già in avanzato stato di decomposizione. Stando alle prime analisi del medico legale la vittima sarebbe stata colpita da un infarto: soffriva infatti già di problemi cardiaci. La morte quindi sarebbe avvenuta per motivi naturali, sul cadavere infatti non c'era alcun segno di violenza.

La salma è ora a disposizione del medico legale e probabilmente si procederà con un'ispezione cadaverica. Poi il corpo vorrà restituita alla famiglia.