Identificato il cadavere affiorato dal Musestre: era un uomo solo scomparso da giorni, l’allarme dai vicini

Il cadavere di un uomo è stato recuperato dal fiume Musestre dopo che un passante lo ha notato in acqua, allertando le forze dell’ordine. Poco lontano dal luogo del ritrovamento, sono stati recuperati anche alcuni vestiti ed effetti personali chiusi in una busta.

Immagine di repertorio

È emerso dalle acque del Musestre, sotto il ponte della Treviso Mare, il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione. A notarlo è stato un passante, che ha subito allertato le forze dell'ordine. Le condizioni del corpo non hanno però permesso subito l'identificazione della persona deceduta: il cadavere sarebbe rimasto in acqua almeno otto ore secondo un primo esame esterno degli investigatori.

Si tratta di Vittorio Varnier, 75enne che viveva da solo in via Dary a Roncade. L'identificazione si è resa possibile grazie alla testimonianza di alcuni vicini che non vedevano l'anziano da giorni. Nell'abitazione è stata trovata anche una lettera con le volontà testamentarie dell'uomo. La salma verrà presto restituita ai familiari ai familiari.

L'identificazione non è stata semplice: al momento del ritrovamento erano infatti poche le informazioni sull'identità dell'uomo e poche erano le ferite riscontrabili sul cadavere, tutte riconducibili al trascinamento in acqua piuttosto che a segni di violenza di terzi.

Per identificarlo, gli investigatori hanno effettuato ricerche anche tra le denunce di scomparsa recenti, ma l'aspetto della vittima non sembrava corrispondere a nessuno degli uomini allontanatisi da casa in queste settimane. L'intervento dei vicini di casa del 75enne ha però facilitato il compito delle forze dell'ordine, che in breve hanno ricostruito la dinamica dei fatti.

A duecento metri dal ponte di Treviso Mare erano stati ritrovati anche alcuni oggetti riposti in una busta di plastica e dei vestiti asciutti. L'allarme era stato inviato alla centrale operativa del 118, ai carabinieri e ai vigili del fuoco intorno alle 14 di qualche giorno fa, quando un passante aveva notato il corpo in acqua. Il cadavere era seminudo, a pancia in giù e privo di documenti.

Secondo le prime informazioni, l'uomo potrebbe essere annegato in seguito al maltempo dei giorni scorsi che ha reso il fiume più impetuoso. Gli oggetti senza proprietario trovati qualche metro più avanti sono stati restituiti alle forze dell'ordine da una coppia che li ha notati appoggiati poco lontano da una recinzione.