Cacciatore ucciso da una fucilata durante una battuta nel Cuneese, il colpo esploso da un compagno È stato colpito e ucciso da una fucilata il 57enne Emilio Ballatore, cacciatore vittima di un incidente avvenuto questa mattina durante una battuta a Valmala, nel Cuneese. A esplodere il colpo mortale sarebbe stato il compagno di caccia che era con lui alle pendici del Bondone.

A cura di Chiara Ammendola

È stato ucciso da una fucilata che l'ha colpito in pieno il cacciatore morto questa mattina durante una battuta a Valmala, una frazione del comune di Busca, in valle Varaita nel Cuneese. La vittima è il 57enne Emilio Ballatore, residente a Piasco, che si era recato con un compagno alle pendici del monte Bondone per una battuta di caccia. L'uomo, che faceva il muratore, stando a quanto si apprende sarebbe stato ferito e ucciso da un colpo di fucile esploso proprio dal compagno di battuta. Ma sono in corso ulteriori accertamenti dei carabinieri per capire cosa sia accaduto.

Sulla dinamica indagano i carabinieri di Saluzzo

L'allarme è stato lanciato questa mattina quando è stato richiesto l'intervento dei soccorritori lungo la strada che dal santuario porta in località Croce Bodone: si tratta di una zona a circa mille metri di altitudine, difficile da raggiungere anche per i soccorritori del 118 che hanno faticato non poco per raggiungere il luogo dove si è verificato l'incidente. La dinamica non è chiarissima ma sembra che i due si trovassero in una riserva, anche se in un terreno libero, quando è partito il colpo che ha raggiunto e ucciso la vittima, il 57enne Emilio Ballatore. Sul posto che si trova sul versante Nord della montagna cuneese, sono accorsi anche i carabinieri di Saluzzo insieme con il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Le indagini sono ora affidate ai militari che dovranno chiarire cosa sia accaduto. L’incidente è il secondo avvenuto nel giro di poco più di un mese nelle Valli del Monviso dove, il 3 novembre scorso, un uomo originario di Rifreddo è rimasto ferito da un colpo “di rimbalzo”, sparato da un compagno di battuta.