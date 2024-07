video suggerito

Caccia Eurofighter italiano si schianta al suolo in Australia: pilota si lancia e si salva L'incidente durante l'esercitazione Pitch Black 24 a cui l'Italia sta partecipando per la prima volta con mezzi aerei e navali. Quest'anno era il debutto dell'Aeronautica Militare Italiana nella grande esercitazione militare in Australia a cui partecipa anche la Marina con la portaerei Cavour e gli F-35.

A cura di Antonio Palma

Un caccia militare Eurofighter dell’aeronautica militare si è schiantato nelle scorse ore in Australia durante l'esercitazione Pitch Black 24 a cui l’Italia sta partecipando per la prima volta con mezzi aerei e navali. L’incidente nella prima mattinata di oggi, mercoledì 24 luglio, intorno alle 10:45 ora locale, le ore 3.15 ora italiana. L’aereo stava volando con altri velivoli militari di altri Paesi sui cieli del Northern Territory quando ha dichiarato lo stato di emergenza. Poco dopo il pilota ha deciso di eiettarsi dall’aereo col paracadute e fortunatamente è atterrato sano e salvo.

Il militare italiano è stato soccorso dalle autorità locali e quindi trasportato in ospedale per precauzione ma le sue condizioni sarebbero buone anche se sta ultimando gli accertamenti medici previsti in questi casi presso una struttura ospedaliera. La dinamica dell’incidente al nostro caccia è stata confermata da soccorritori e funzionari della Difesa australiani.

Esercitazione Pitch Black 24 con l'ammiraglia della flotta Italiana, la portaerei Cavour

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’Eurofighter stava volando vicino alla città settentrionale di Darwin durante l'esercitazione Pitch Black 24 quando si è schiantato al suolo. L’aereo è precipitato a circa 18 chilometri a sud-ovest della cittadina rurale di Daly River, un piccolissimo centro di allevamento di bestiame e pesca con una popolazione di meno di 500 abitanti. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

"La difesa può confermare che un partecipante internazionale all'esercitazione Pitch Black 24 è sano e salvo dopo essersi espulso dal suo aereo questa mattina durante le operazioni di volo," ha spiegato in una nota un funzionario del dipartimento della Difesa australiano, aggiungendo: "Il personale dell'Australian Defence Force ha risposto immediatamente e professionalmente alle 10:45 ad un'emergenza aerea nell'area delle esercitazioni e ha coordinato il recupero del pilota con un elicottero di ricerca e salvataggio. Il pilota è stato trasportato in ospedale per controlli precauzionali ma per il resto è sano e salvo”. Tutti i voli previsti dall’esercitazione per il resto della giornata sono stati cancellati.

Quest’anno era il debutto dell'Aeronautica Militare Italiana nell'esercitazione militare Pitch Black australiana a cui partecipano ogni due anni un gran numero di velivoli internazionali. L'Aeronautica Militare si è unita ad altre 19 nazioni per partecipare all’esercitazione portando diversi velivoli F-35 ed Eurofighter Typhoon oltre ad aerei di rifornimento per un totale di 21 velivoli. All’esercitatone partecipa anche la Marina Militare italiana che ha schierato gli F-35 & gli Harrier oltre all'ammiraglia della flotta, la portaerei Cavour, e la Fregata Alpino.